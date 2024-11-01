edición general
RTVE lanza el canal en catalán La 2Cat: la televisión que "parla com tu"

El nuevo canal de RTVE, La 2Cat arranca este lunes 13 de octubre bajo el lema "La que parla com tu" (La que habla como tú), con el compromiso de la corporación de reforzar el catalán en la programación de este nuevo canal hasta alcanzar el 70% de los contenidos en ese idioma. El nuevo canal, producido íntegramente desde Sant Cugat del Vallès, combina información, cultura, entretenimiento y servicio público, con franjas en directo por la mañana y la tarde, y nuevas propuestas en prime time que buscan reflejar una Catalunya diversa y plural.

Dene #3 Dene
Y la noticia es ....? que una TV use el idioma de la gente a la que se dirige?
#2 Borgiano
Pero no decían que era para hospitales?
#6 AlexGuevara
Enhorabona i molta sort!
elmileniarismovaallegar #1 elmileniarismovaallegar
No veas el Puchi, como aprieta el jodío desde Bruselas...
Casiopeo #4 Casiopeo
#1 TVE ha tenido programas en catalán mucho antes que con "puchi"
#5 AlexGuevara
#1 Que comentario más absurdo
