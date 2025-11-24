RTVE Cataluña recuerda el escándalo con el libro de Ana Rosa Quintana

Los medios detectaron coincidencias textuales con Álbum de familia, de Danielle Steel, y poco después la revista Interviú reveló que la obra también incluía pasajes calcados de Mujeres de ojos grandes, de Ángeles Mastretta. Las similitudes no quedaron ahí: días más tarde trascendieron fragmentos prácticamente iguales a los de El pájaro espino, de Colleen McCullough.
| etiquetas: television , ana rosa , plagio , libros
Tendrían que recordárselo cada día.
Antes era un regalo navideño, como el que regala mascotas que sabe que tarde o temprano serán abandonados.
Ahora se prefieren otros regalos más prosaicos.