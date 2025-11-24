edición general
RTVE Cataluña recuerda el escándalo con el libro de Ana Rosa Quintana

Los medios detectaron coincidencias textuales con Álbum de familia, de Danielle Steel, y poco después la revista Interviú reveló que la obra también incluía pasajes calcados de Mujeres de ojos grandes, de Ángeles Mastretta. Las similitudes no quedaron ahí: días más tarde trascendieron fragmentos prácticamente iguales a los de El pájaro espino, de Colleen McCullough.

ElRelojero #3 ElRelojero
Y que una tipa así, en vez de vergüenza y esconderse, saliera como si nada.
Tendrían que recordárselo cada día.
traviesvs_maximvs #5 traviesvs_maximvs
#3 todo lo que no sea lanzar calderos de aguas fecales a su paso al más puro estilo medieval con las más infectas heces y podredumbres me parecerá poco.
#8 Eukherio
#3 La cara de hormigón armado es un complemento necesario para tener éxito en la tele entre ciertos sectores ideológicos. También Motos decía en su programa que qué mal está la censura y que hoy en día no se puede decir nada, y después mandaba a sus empleados a dar la brasa a todo aquel que hiciese un chiste sobre él.
Trigonometrico #11 Trigonometrico
#3 No es una cuestión de imagen, es una cuestión de dinero. Y mientras obtenga dinero de lo que está haciendo, no dejará de hacerlo.
Cehona #2 Cehona
Editorial Planeta, lleva mucho tiempo dando asco pena con sus libros.
Antes era un regalo navideño, como el que regala mascotas que sabe que tarde o temprano serán abandonados.
Ahora se prefieren otros regalos más prosaicos.
#10 cajadecartonmojada
Para el siguiente podría publicar las transcripciones comentadas de sus charlas con Villarejo.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
La acumulación de pruebas llevó a Planeta a retirar todos los ejemplares de la novela “de común acuerdo con la autora” (...) El caso generó un fuerte revuelo en el sector y provocó que la editorial Plaza & Janés, representante de Danielle Steel en España, solicitara explicaciones y planteara posibles acciones legales por vulneración de derechos de autor.
YSiguesLeyendo #15 YSiguesLeyendo
el momento exacto, subtitulado en español-castellano, lo ha recuperado Fonsi Loaiza en Twitter: x.com/FonsiLoaiza/status/1992682134452969914
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
Bien la pillaron, a ese personaje de la telerision que miente mas que habla.
pabscon #14 pabscon
Está bien que se refloten estás novela. Que a la gente se le olvida de que están hechos los líderes de opinión.
devilinside #13 devilinside
Mami, qué será lo que escribe el negro...
frg #7 frg
Pena que retiraran el libro (¡tras vender 100.000 copias!) y quedara la autora manchada, evitando que lograra ganar el premio Planeta con otro plagio.
raistlinM #12 raistlinM
El famoso corrector ortografíco del Word, que a la que te descuidavas te metía capitulos del Quijote y el lazarillo.
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo
Técnicamente no es antigua, pero...
#16 Borja.
A esta le gustaba mucho hablar de plagios en cierta época
