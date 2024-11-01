edición general
El rosco de pasapalabra en la televisión griega

El rosco de pasapalabra en la versión griega del programa, llamada Πες Τη Λεξη (Pes Ti Lexi).

dilsexico #2 dilsexico
El griego suena como si de pronto te hubieras olvidado del español y no entendieras nada. :-)
Meneacer #3 Meneacer
#2 Pero podrías participar.
Alfa, paso. Bita, paso. Gama, paso. Delta, paso...
Milmariposas #1 Milmariposas
Evkaristó poli!
