edición general
12 meneos
22 clics
Romesh Angunawela, oftalmólogo: "Es solo cuestión de tiempo que los faros LED de los coches provoquen accidentes mortales"

Romesh Angunawela, oftalmólogo: "Es solo cuestión de tiempo que los faros LED de los coches provoquen accidentes mortales"

El doctor Angunawela explica que el resplandor de la luz azul de las luces LED afecta a los conductores de todas las edades que usan gafas o lentes de contacto porque "el ojo tiene dificultades con las longitudes de onda azules y el riesgo de dispersión aumenta considerablemente si la luz pasa a través de materiales manchados o sucios antes de llegar al ojo". El médico afirma que los conductores mayores son más propensos a experimentar niveles peligrosos de deslumbramiento: "A partir de los 50, el cristalino del ojo se vuelve gradualmente...

| etiquetas: seguridad , coches , circulacion , salud , luces , led
10 2 0 K 82 actualidad
7 comentarios
10 2 0 K 82 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... menos transparente, lo que provoca que las luces brillantes se dispersen o creen un efecto de halo deslumbrante. Esto es aún peor para quienes tienen cataratas". Angunawela advierte de que "las leyes sobre los faros de los vehículos no han seguido el ritmo del drástico aumento de la potencia y la popularidad de los faros LED".
1 K 32
XtrMnIO #2 XtrMnIO *
Pues no le quito yo razón, yo que tengo ya 50, por la noche empiezo a ver como el culo, cuando pasas de 200 en vía urbana te das cuenta que ya no tienes los reflejos de antes para escapar de la pasma, malditas luces led, maldito cocinero.
2 K 30
#6 sliana
#2 pues imagina con cataratas, que ya no ves si vas a 180 o 220.
0 K 7
Deviance #7 Deviance
#2 Pues imagínate alguien que vaya conduciendo que padezca de "cataratas" , hostión fijo ....... :roll: xD :troll:
cc:
0 K 13
ChatGPT #4 ChatGPT *
Vs las vidas que salvan por mejor iluminación de la carretera y aledaños, como peatones etc…

Porque aunque Pere navarro quiera hacernos creer que el descenso de mortalidad y accidentes es cosa de sus radares y helicópteros,
La realidad es que los coches son inmensamente mas seguros que hace 20 años, para ocupantes y peatones.
0 K 11
#3 TusT
Algunos faros modernos te crean plasma en la retina.
0 K 8
#5 trasparente
Pues tiene toda la razón del mundo, yo ya no cumpliré los 60 y evito como sea conducir de noche, basicamente porque me deslumbran los faros de los que vienen de frente. Si, mi coche también los tiene led, y veo de puta madre, pero seguro que deslumbro a los otros.
Esto sin contar a los canis que llevan faros led no homologados y que deslumbran aún más. Para pasar la ITV ponen los homologados, y luego los cambian.
0 K 8

menéame