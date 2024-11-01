Romesh Angunawela, oftalmólogo: "Es solo cuestión de tiempo que los faros LED de los coches provoquen accidentes mortales"

El doctor Angunawela explica que el resplandor de la luz azul de las luces LED afecta a los conductores de todas las edades que usan gafas o lentes de contacto porque "el ojo tiene dificultades con las longitudes de onda azules y el riesgo de dispersión aumenta considerablemente si la luz pasa a través de materiales manchados o sucios antes de llegar al ojo". El médico afirma que los conductores mayores son más propensos a experimentar niveles peligrosos de deslumbramiento: "A partir de los 50, el cristalino del ojo se vuelve gradualmente...