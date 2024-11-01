Rolls-Royce SMR y Great British Energy firman el contrato para la entrega de los primeros SMR del Reino Unido

Rolls-Royce SMR y Great British Energy - Nuclear han firmado un contrato que permite iniciar inmediatamente los trabajos de entrega de tres pequeños reactores modulares Rolls-Royce en Wylfa, en la isla de Anglesey, en el norte de Gales. El Rolls-Royce SMR es un diseño de 470 MWe basado en un pequeño reactor de agua a presión. Proporcionará una generación de carga base consistente durante al menos 60 años. El noventa por ciento del SMR, que mide unos 16 metros por 4 metros, se construirá en condiciones de fábrica, lo que limitará la actividad en
| etiquetas: smr , reino unido , rolls-royce smr , great british energy
No está nada mal si se ajustan al presupuesto, a China cada reactor de 1GWe le sale por unos 2.000 millones de dólares, solo sería el doble.
Factor de carga u horas/año de la eolica 20-24%