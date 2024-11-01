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Rolls-Royce SMR y Great British Energy firman el contrato para la entrega de los primeros SMR del Reino Unido

Rolls-Royce SMR y Great British Energy firman el contrato para la entrega de los primeros SMR del Reino Unido

Rolls-Royce SMR y Great British Energy - Nuclear han firmado un contrato que permite iniciar inmediatamente los trabajos de entrega de tres pequeños reactores modulares Rolls-Royce en Wylfa, en la isla de Anglesey, en el norte de Gales. El Rolls-Royce SMR es un diseño de 470 MWe basado en un pequeño reactor de agua a presión. Proporcionará una generación de carga base consistente durante al menos 60 años. El noventa por ciento del SMR, que mide unos 16 metros por 4 metros, se construirá en condiciones de fábrica, lo que limitará la actividad en

| etiquetas: smr , reino unido , rolls-royce smr , great british energy
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4 comentarios
5 1 0 K 66 actualidad
Gry #4 Gry
Calculan un coste por cada SMR de 470MWe de entre 1.800 y 3.000 millones de libras.

No está nada mal si se ajustan al presupuesto, a China cada reactor de 1GWe le sale por unos 2.000 millones de dólares, solo sería el doble.
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ElPerroDeLosCinco #1 ElPerroDeLosCinco
Tres reactores nucleares en una isla. Me pregunto si no habría otra forma de generar energía en un lugar rodeado por el mar. :roll: {0x1f4a8}
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#2 El_dinero_no_es_de_nadie *
#1 La respuesta a tu pregunta es que necesitan la electricidad 24 horas al día 365 dias al año, no cuando el viento le da por soplar, que viene a ser de 2.000 a 2.300 horas frente a las 8.760 horas que tiene el año.

Factor de carga u horas/año de la eolica 20-24%  media
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sotillo #3 sotillo
#1 Depende de la cantidad de sobres en la bandeja de entrada
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