Rodalies: quiero y no puedo

Rodalies: quiero y no puedo  

Rodalies me desespera: España tiene todos los ingredientes para ofrecer en Catalunya un servicio ferroviario de bandera. Existe la población y la densidad, incluso existen líneas férreas, pero la falta de inversión (con todas sus ramificaciones) hacen que el servicio sea lamentable y un hazmerreír en toda la comunidad. Falta de capacidad de la infraestructura y los trenes, trenes inadaptados a los servicios, políticas comerciales malas...

FueraSionistasdeMeneame #14 FueraSionistasdeMeneame
#10 ¿Responsabilidad compartida? NO, responsabilidad es 100% del Estado.
¿Culpa del PSOE? No, culpa de TODOS los que han gobernado en el Estado los últimos 25 años, Rodalies no es un desastre ahora, es un desastre desde hace décadas.
#16 Febrero2027
#14 No insistas. No soy catalán y me da igual el servicio de Rodalies. Pero el usuario catalán sabe quien gobierna y quien tiene la gestión, asi que no te esfuerces conmigo
sorrillo #21 sorrillo
#16 Efectivamente saben que la gestión de la infraestructura es del estado y por eso saben que la responsabilidad de las incidencias es del estado.
#27 tusko
#16 No insistas. Soy inmune a la inteligencia. Por eso me dedico a abrir cuentas para esparcir mi credo.
Cometeunzullo #17 Cometeunzullo
El plan que había para que la Generalitat gestione el 100% de rodalies ha explotado. Tanto han degradado el servicio para que la ciudadanía viera con buenos ojos el traspaso de competencias, que se les ha ido de las manos.
FueraSionistasdeMeneame #6 FueraSionistasdeMeneame
#3 Del Estado ¿Cuántas veces ha coincidido que el partido político más votado por los catalanes ha sido el presidente del gobierno? Pista, con el PP NUNCA.
#10 Febrero2027
#6 El Estado, como entidad abstracta , sin siglas ni nombres. No se .... ¿no es más fácil decir que es responsabilidad compartida entre Generalitat y Gobierno central, ambos de PSOE ?
#5 ces
#3 siempre ha sido de renfe
#12 Febrero2027
#5 Podemos afinar más y decir que de los maquinistas. Incluso más, y decir que es culpa de Jordi Perez, de Sabadell. Yo no se qué ganais diciendo estas cosas que resultan de chiste
Mildranx #25 Mildranx
#5 Si es infraestructura adif, si es trenes renfe...
armadilloamarillo #19 armadilloamarillo *
#15 El PSOE tiene responsabilidad, como la tiene el PP, como la tienen otros. Pero creer que el problema se basa en "Es que la gente tendría que votar a otro partido" es, además de extremadamente simplista, no enfocarse en la causa. La cultura en España es terrible en lo que refiere a la política: la corrupción y la ineptitud que se exige a "los otros" se perdona a "los propios" y se vota al "menos malo", cosa que debería cambiar radicalmente. El votante…   » ver todo el comentario
#20 Febrero2027 *
#19 claro, claro ... Vamos a pedir la dimisión de Feijoo
#24 escultor1999
Lo de siempre, miramos las consecuencias de un sistema corrupto. El problema es político no económico ni de recursos. El país está lleno de corruptos que sostienen la corrupción con su voto, votando a corruptos. Sí, el que vota a un partido corrupto es un corrupto y mientras eso no le entre en la cabeza a la gente esto no se soluciona.
#18 sliana
pero... porque en cataluña si y en el resto de españa no? españa tiene lo necesario, quizas, pero no es que no se lo de a los catalanes por catalanofobia, no se lo da a los españoles por ser española con trabajadores y dirigentes españoles. españa es asi. y los catalanes tambien, por eso estamos todos los dias con estas historias...
#23 coydanerko
España invierte en su propio país, no en Cataluña.
#26 PerritaPiloto
#23 Claro que invierte en Cataluña. Los soterramientos que se han hecho en Barcelona, el de Moncada, etc... cuestan un pastón, molestan a los vecinos unos pocos años, pero luego si vivienda vale más. Pero todo es no mejora el servicio ni una pizca.

Es decir, invertir se invierte mucho, pero no a nivel sistémico de todo el cercanías de Catalula. Desde desdoblar los tramos de vía única a reconstruir líneas enteras.
#4 Febrero_2026 *
¿España tiene para ofrecer en Cataluña?

Desde 2009 parte de la gestión, como la supervisión de lo que no es infraestructura, lo tiene el gobierno local catalán.

En este sentido, como recoge la norma, estas son las funciones que asume el gobierno catalán respecto a Rodalies:

La regulación y ordenación del servicio, la planificación de la oferta, la gestión y coordinación, la inspección del servicio, las tarifas y la aplicación de sanciones, entre otras.



www.newtral.es/rodalies-que-es/20230801/?amp
#8 ces
#4 pequeño detalle: lo que NO ES INFRAESTRUCTURA
#9 Febrero_2026
#8 Y POR QUÉ PONES EN MAYUSCULAS.
#13 ces
#9 porque parece que no lo habias visto
armadilloamarillo #22 armadilloamarillo *
#8 Los expertos: no saben nada.
Los técnicos: no saben nada.
Los que llevan años sufriendo el problema: no saben nada.
Tu desde tu sofá y sin haber tocado ni visto ni olido el problema jamás hasta ahora: tienes la solución.

Este es el problema: soluciones simples a problemas complejos, "Es la gestión, los indepes solo saben llorar", "es que los españoles dejaron un desastre porque odian a los catalanes", "yo te arreglo esto en un par de tardes", las soluciones de…   » ver todo el comentario
FueraSionistasdeMeneame #11 FueraSionistasdeMeneame
#4 La gestión, es decir, HORARIOS Y TARIFAS. Ni trenes, ni vías, ni estaciones, es decir, TODO LO QUE VA MAL
#1 Febrero2027
A ver cómo lo digo ...... disfruten lo votado
#2 ces
#1 Lo votado donde?
#3 Febrero2027 *
#2 ¿De quien es responsabilidad Rodalies?
armadilloamarillo #7 armadilloamarillo
#1 Lo votado, lo no votado, lo que podría haberse votado... Hay una cultura de ordenar las prioridades hacia lo que más llame la atención y dejar de lado lo "aburrido" que aportaría mejoras reales.
#15 Febrero2027
#7 claro, claro ... No se como os las apañais que cuando la responsabilidad es del PSOE resulta que las siglas no son importante. Me queda el consuelo de que el usuario habitual de cercanías en Cataluña no es tan tonto
