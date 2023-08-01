Rodalies: quiero y no puedo  

Rodalies me desespera: España tiene todos los ingredientes para ofrecer en Catalunya un servicio ferroviario de bandera. Existe la población y la densidad, incluso existen líneas férreas, pero la falta de inversión (con todas sus ramificaciones) hacen que el servicio sea lamentable y un hazmerreír en toda la comunidad. Falta de capacidad de la infraestructura y los trenes, trenes inadaptados a los servicios, políticas comerciales malas...
¿Culpa del PSOE? No, culpa de TODOS los que han gobernado en el Estado los últimos 25 años, Rodalies no es un desastre ahora, es un desastre desde hace décadas.
Es decir, invertir se invierte mucho, pero no a nivel sistémico de todo el cercanías de Catalula. Desde desdoblar los tramos de vía única a reconstruir líneas enteras.
Desde 2009 parte de la gestión, como la supervisión de lo que no es infraestructura, lo tiene el gobierno local catalán.
En este sentido, como recoge la norma, estas son las funciones que asume el gobierno catalán respecto a Rodalies:
La regulación y ordenación del servicio, la planificación de la oferta, la gestión y coordinación, la inspección del servicio, las tarifas y la aplicación de sanciones, entre otras.
www.newtral.es/rodalies-que-es/20230801/?amp
Los técnicos: no saben nada.
Los que llevan años sufriendo el problema: no saben nada.
Tu desde tu sofá y sin haber tocado ni visto ni olido el problema jamás hasta ahora: tienes la solución.
Este es el problema: soluciones simples a problemas complejos, "Es la gestión, los indepes solo saben llorar", "es que los españoles dejaron un desastre porque odian a los catalanes", "yo te arreglo esto en un par de tardes", las soluciones de… » ver todo el comentario