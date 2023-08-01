Rodalies: quiero y no puedo  

Rodalies me desespera: España tiene todos los ingredientes para ofrecer en Catalunya un servicio ferroviario de bandera. Existe la población y la densidad, incluso existen líneas férreas, pero la falta de inversión (con todas sus ramificaciones) hacen que el servicio sea lamentable y un hazmerreír en toda la comunidad. Falta de capacidad de la infraestructura y los trenes, trenes inadaptados a los servicios, políticas comerciales malas...