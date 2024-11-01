edición general
Un robo a un banco en fechas navideñas conmociona a la ciudad alemana de Gelsenkirchen

Un robo a la cámara acorazada de un banco perpetrado en fechas navideñas y cuyo botín ha sido estimado inicialmente por las autoridades en 30 millones de euros ha causado conmoción en la ciudad alemana de Gelsenkirchen, en el oeste germano, donde se investiga el suceso.

OdaAl #1 OdaAl
El que roba a un ladrón tiene...
WcPC #3 WcPC
#1 Mi más sincera admiración, sobre todo si lo hacen sin herir a nadie.
Gry #4 Gry *
#1 Robaron las cajas de seguridad de los clientes, los bancos ya no guardan (mucho) dinero en sus cámaras acorazadas.

Es un putadon para quienes tuvieran ahí joyas familiares y cosas así, eso no lo paga ningún seguro.
#9 Luiskelele
#4 te pagan un máximo de x mil euros. Aunque hayas guardado mil millones, pero una cantidad si está asegurada.

Un putadon gordo para la mayoría imagino.
Milmariposas #8 Milmariposas
Eso me recuerda al robo del Banco Popular de Yecla (Murcia) en la nochebuena del 98.

www.laverdad.es/murcia/yecla/anos-golpe-perfecto-20181222190258-nt.htm
cocolisto #5 cocolisto
A alguien se le van a atragantar las uvas.Y alguien las va a desgustar con pasión.
Ferran #6 Ferran
#5 La tradición de comer uvas en fin de año es española, en Alemania no hacen nada parecido.
cocolisto #7 cocolisto
#6 Lo sé,no hay que tomarse todo a la tremenda,era una coña sin más.
Ferran #10 Ferran
#7 Lo se, pero tenía ganas de puntualizarlo :->
cocolisto #11 cocolisto
#10 Vaaaale,buen rollo y positivo :hug:
angelitoMagno #2 angelitoMagno
Vaya, parece que tenemos un claro sospechoso
 media
