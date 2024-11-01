Un robo a un banco en fechas navideñas conmociona a la ciudad alemana de Gelsenkirchen

Un robo a la cámara acorazada de un banco perpetrado en fechas navideñas y cuyo botín ha sido estimado inicialmente por las autoridades en 30 millones de euros ha causado conmoción en la ciudad alemana de Gelsenkirchen, en el oeste germano, donde se investiga el suceso.
| etiquetas: robo , banco , alemania
Es un putadon para quienes tuvieran ahí joyas familiares y cosas así, eso no lo paga ningún seguro.
Un putadon gordo para la mayoría imagino.
