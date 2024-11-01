Robles lamenta que el PP frivolice con la detención de un militar español en Líbano y dice que "no es necesario opinar de lo que no se sabe"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó este jueves que "no es necesario opinar de lo que no se sabe", en respuesta a la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, que ironizo sobre la gravedad de la retención de un militar español en Líbano por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF). Robles pidió prudencia en las declaraciones a la portavoz del PP, "cuando a una persona se le retiene en unas condiciones de violencia, porque se ejerció violencia sobre esa persona y sobre la tripulación que iba en ese momento"