Robles lamenta que el PP frivolice con la detención de un militar español en Líbano y dice que "no es necesario opinar de lo que no se sabe"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó este jueves que "no es necesario opinar de lo que no se sabe", en respuesta a la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, que ironizo sobre la gravedad de la retención de un militar español en Líbano por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF). Robles pidió prudencia en las declaraciones a la portavoz del PP, "cuando a una persona se le retiene en unas condiciones de violencia, porque se ejerció violencia sobre esa persona y sobre la tripulación que iba en ese momento"
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No querer ver el conflicto de Ucrania con el de Irán y Gaza como un mismo conflicto es ser corto de miras.
www.meneame.net/story/ester-munoz-pp-sobre-soldado-espanol-retenido-is
Luego todo serán lloros y lamentos. Como siempre que ha gobernado el PP.
¿La subnormal de Ester Muñoz sabe quien es Jose Couso?¿O los 7 militares del CNI que murieron en Irak gracias al PP?
Los del pp, aún son mas torpées de lo que parecen y se meten solitos en unos líos innecesariamente, que en vez de beneficiarles y hacerles parecer alternativa, les convierten en aún más cerriles.