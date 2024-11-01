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Robles lamenta que el PP frivolice con la detención de un militar español en Líbano y dice que "no es necesario opinar de lo que no se sabe"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó este jueves que "no es necesario opinar de lo que no se sabe", en respuesta a la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, que ironizo sobre la gravedad de la retención de un militar español en Líbano por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF). Robles pidió prudencia en las declaraciones a la portavoz del PP, "cuando a una persona se le retiene en unas condiciones de violencia, porque se ejerció violencia sobre esa persona y sobre la tripulación que iba en ese momento"

| etiquetas: robles , pp , detención , militar , líbano
19 3 0 K 87 actualidad
13 comentarios
19 3 0 K 87 actualidad
Comentarios destacados:    
ipanies #2 ipanies
De traición el PP sabe mucho y esta totalmente legitimado a hablar señora Robles!!!
6 K 96
#4 luckyy
Yo lamento, Margarita, que sigais dando dinero al sátrapa de zelensky que está empeñado en arrastrarnos a la guerra a europa.
No querer ver el conflicto de Ucrania con el de Irán y Gaza como un mismo conflicto es ser corto de miras.
1 K 32
Nómada_sedentario #7 Nómada_sedentario
#4 si hay algo similar entre Ucrania, Gaza, Libano e Iran es que todos ellos han sido invadidos o bombardeados por una potencia nuclear.
2 K 29
Dene #5 Dene
diommio, que bajito está el nivel para que lo que diga esta "señora" parezca medio coherente....
1 K 28
#6 Nusku
Un soldado español es sagrado... a menos que lo retenga Israel, entonces pasa a ser un simple dominguero en un atasco.
2 K 28
D303 #10 D303
El PP es experto en traicionar a los soldados Españoles desplegados sean como cascos azules o en Kabul y tengan que volver en un avión que nunca debió despegar.
1 K 21
#3 concentrado
Si no opinara sobre lo que no sabe estaría todo el día callada.
0 K 18
capitan__nemo #8 capitan__nemo
¿Cuantas drogas y contrabando llevaba en el coche la del pp la vez que la tuvieron mas de una hora detenida?
0 K 18
mariKarmo #11 mariKarmo *
El PP es la mierda y el cáncer de nuestro país. Aún flipo que haya imbéciles que les voten. Les va a pasar como a los votantes de Trump, es que no aprenden.

Luego todo serán lloros y lamentos. Como siempre que ha gobernado el PP.
0 K 11
Bonzaitrax #12 Bonzaitrax
Suerte tuvo el soldado español de que no le hiciesen un José Couso.
¿La subnormal de Ester Muñoz sabe quien es Jose Couso?¿O los 7 militares del CNI que murieron en Irak gracias al PP?
0 K 11
#13 UNX
Próximamente, frivolizarán con el asesinato de un soldado español, y tampoco les restará votos.
0 K 11
#9 pirat
Después de todo lo que está pasando, esto es suficiente razón para cortar relaciones que incluyan que aquellos desalmados no puedan pisar nuestro territorio con toda la reciprocidad que quieran.
Los del pp, aún son mas torpées de lo que parecen y se meten solitos en unos líos innecesariamente, que en vez de beneficiarles y hacerles parecer alternativa, les convierten en aún más cerriles.
0 K 8

menéame