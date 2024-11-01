edición general
Richard Wolff: Cómo el NORTE de Europa ROBÓ al SUR durante 15 AÑOS

La guerra económica más sistemática de la historia europea que ha fracturado el continente durante 15 años Richard Wolff expone la operación de explotación económica más documentada jamás ejecutada dentro de la Unión Europea: cómo Holanda, Dinamarca y Suecia coordinaron sistemáticamente durante cada crisis para transferir riqueza masivamente desde España, Italia y Grecia hacia sus propias economías.

12 comentarios
cocolisto #10 cocolisto
#8 Gracias, la cuelan y no te enteras. Al menos a mí, pensaba que era un doblaje un poco chungo pero no una "creación"de IA.
carakola #11 carakola
#10 El de Varoufakis estuve a punto de enviarlo yo. Si no le hubieran hecho hablar español me la cuelan.
woody_alien #12 woody_alien
#8 Y la IA sigue teniendo problemas con las manos, no mueve ni una vez los dedos xD
cocolisto #5 cocolisto
Nos robamos entre comunidades ¿no nos van a robar nuestros "socios"? . Madrid por ejemplo, como aspiradora de tantos recursos. No entiendo que todo el aparato del estado que es mucho dinero,muchos funcionarios , no este diseminado por todo el estado mientras se bajan impuestos que hace que empresas u organismos se desplacen a esa succionadora, empobreciendo al resto de comunidades en recursos y población.
Podemos y debemos mirar al norte, pero gran parte de nuestro problema es el centro.
#6 troglodoto
#5 modelo centro-periferia
#4 To_lo_loco
Es que lo que hace USA es eso: extraer riqueza de otros lados y llevarla a su país.

El problema de su país es que ya no la comparten esas élites extractivas.

Recuerdo visitar amigos estudiantes alemanes y darme cuenta que vivían muy muy bien, pagaban lo mismo que yo alquilando una habitación. Y al comparar me preguntaba porque yo vivía en un zulo y ellos en algo más parecido a un estudio.

Cuestiones de riqueza.
azathothruna #1 azathothruna
Solo recuerdo a la muchachada que la perfida albion y los arios mas arios estan al norte de la peninsula de asia
#3 VFR *
#1 A ver si resultará que no era España qui ens roba
Mauro_Nacho #2 Mauro_Nacho
Mark Rutte, el mismo racista y clasista que inventó el insulto "PIGS" para despreciar a los países del sur de Europa. Ahora nos coacciona para que la mafia del complejo militar industrial de EEUU haga más negocio.
Mauro_Nacho #9 Mauro_Nacho
No se si alguien ha escuchado el vídeo, la gente se queda con los titulares. Resumido, el Norte tienen mayoría y tienen economías más solidas siempre han beneficiado de las crisis que sufrieron Italia, Grecia, España, hasta que llegó el covid que la crisis afectó a todos por igual, entonces la parálisis de los puertos de Grecia, Italia y España afectó a las economías del Norte, por los puertos del sur transita el 60% del comercio de Europa con África y el 40% del comercio de Europa con Asia.
A…   » ver todo el comentario
#7 Visca
Y esta tontería con IA? como tiene tantos comentarios? Si el creador no puede dedicarle una hora al video, no le voy a dedicar yo 10 minutos.

Valoraos.
