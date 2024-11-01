Desde la llegada a la presidencia de Nicolás Maduro en 2013 la estrategia de «asfixia económica» de EE.UU. había cristalizado completamente, con resultados catastróficos para la economía venezolana. Logró algo que EE.UU. nunca pretendió: empujó a Venezuela directamente hacia los brazos de Rusia. Facilitó una alianza que ahora define la geopolítica regional. Aquí es donde Putin demostró la diferencia entre tácticas y estrategia . Mientras Washington se concentraba en aplastar adversarios individuales, Moscú construye una red de resistencia.
El video técnicamente está de PM, parece que sea de verdad Varoufaker hablando español.
Los deepfakes están a un nivel inquietante. Pronto nos podrán colar uno de nosotros mismos y hacernos dudar
Venezuela no es Cuba, pero está sintiendo las presiones que tiene Cuba hace décadas y no cesan. Se atreverá EE.UU. a invadir militarmente Venezuela. El país es el doble de grande que España y tiene la mitad de habitantes, pero posee recursos naturales para aburrir.
