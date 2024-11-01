Venezuela se libera  

edición general
Desde la llegada a la presidencia de Nicolás Maduro en 2013 la estrategia de «asfixia económica» de EE.UU. había cristalizado completamente, con resultados catastróficos para la economía venezolana. Logró algo que EE.UU. nunca pretendió: empujó a Venezuela directamente hacia los brazos de Rusia. Facilitó una alianza que ahora define la geopolítica regional. Aquí es donde Putin demostró la diferencia entre tácticas y estrategia . Mientras Washington se concentraba en aplastar adversarios individuales, Moscú construye una red de resistencia.

El video es de IA y podría estar muy alterado. Me parece que tanta modificación le quita credibilidad al mensaje si no hay enlace a lo original.
De la propia descripción:
"Disclaimer: Este es un canal creado por fans y no está afiliado a Yanis Varoufakis ni a ningún partido, organización o institución con la que él esté relacionado. Los videos se inspiran en sus declaraciones públicas, ideas y análisis con fines educativos e informativos. La voz es sintetizada y no pertenece a…   » ver todo el comentario
#0 #1 Errónea, por tanto. Dice que Varoufakis relata en primera persona cuando es un vídeo "inspirado" en sus declaraciones públicas, ideas y análisis.
#2 Pensaba que errónea era para problemas con el enlace: que no cargue, que esté mal enlazado.... El meneo me parece un buen ejemplo de la IA y como hay que ir con cuidado con ella. No va mal algo de visibilidad con estos temas para tomar conciencia sobre como nos pueden llegar y afectar. El video técnicamente está de PM, parece que sea de verdad Varoufaker hablando español.
#3 Sí, también.

consideramos erróneos los envíos donde el enlace no funciona, no cumple las normas, o la noticia a la que apunta contiene información falsa.

github.com/Meneame/meneame.net/wiki/Meneatiqueta#errónea

El video técnicamente está de PM, parece que sea de verdad Varoufaker hablando español.

Los deepfakes están a un nivel inquietante. Pronto nos podrán colar uno de nosotros mismos y hacernos dudar :shit:
#1 Tengo sentimientos encontrados con esto. Puede ser una herramienta educativa increíble y a la vez una fuente de manipulación sin límites.
Venezuela es como Cuba a la EEUU, un grano muy grande que les ha salido por la protección de Rusia a esos países, gracias a su política y no serán los dos únicos países que caerán bajo la protección Rusa, en suramerica alguno mas se incorporara a ella.
Venezuela no se libera de EE.UU. en absoluto. Este país tiene las reservas de petroleo más grandes del mundo y diría que todos sabemos la afición que tiene EE.UU. por el petroleo.
Venezuela no es Cuba, pero está sintiendo las presiones que tiene Cuba hace décadas y no cesan. Se atreverá EE.UU. a invadir militarmente Venezuela. El país es el doble de grande que España y tiene la mitad de habitantes, pero posee recursos naturales para aburrir.
Creo que todos sabemos lo que conlleva en…   » ver todo el comentario
