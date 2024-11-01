Venezuela se libera  

Desde la llegada a la presidencia de Nicolás Maduro en 2013 la estrategia de «asfixia económica» de EE.UU. había cristalizado completamente, con resultados catastróficos para la economía venezolana. Logró algo que EE.UU. nunca pretendió: empujó a Venezuela directamente hacia los brazos de Rusia. Facilitó una alianza que ahora define la geopolítica regional. Aquí es donde Putin demostró la diferencia entre tácticas y estrategia . Mientras Washington se concentraba en aplastar adversarios individuales, Moscú construye una red de resistencia.