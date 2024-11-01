·
24
meneos
32
clics
Ribera Salud amenazó dos veces con liquidar la concesión del Hospital de Torrejón si el Gobierno de Ayuso no le pagaba más
La gestora del centro sanitario ha reclamado tres veces desde 2022 a la Consejería de Sanidad un "reequilibrio económico" del contrato.
ribera salud
,
hospital
,
torrejón de ardoz
,
consejería de sanidad
20
4
0
K
248
#1
alfre2
¿Esto era el liberalismo, verdad? Se parece mucho al capitalismo de amigotes de los tiempos viejunos, pero como yo no entiendo de Economía, me lo guardo.
5
K
56
#4
Urasandi
#1
neoliberalismo.
0
K
11
#2
Javi_Pina
De un contrato público no te puedes retirar porque tú quieres. Mucho menos si es de servicio público. Mira lo que pasó con la asistencia sanitaria a funcionarios públicos de Asisa a MUFACE que no se presentaron a las siguiente convocatoria (porque no subía lo suficiente) y les obligaron a prórroga al mismo precio (anterior)
0
K
10
#5
Urasandi
#2
para eso habría que ver si el contrato tiene penalizaciones.
0
K
11
#3
Aas59
Para esta gente no hay ley de contratos
0
K
7
#6
tobruk1234
La pregunta importante ¿A donde se fue todo el dinero que le prestaron los distintos organismos publicos? al bolsillo de los ceos o a pagar facturas. Apostamos.
0
K
7
