RFK Jr. publica un vídeo de entrenamiento con Kid Rock animando a los estadounidenses a «ponerse en marcha» [ENG]

También se ve al dúo bebiendo leche entera y sentado en un jacuzzi, con la canción «Bawitdaba» de Kid Rock sonando de fondo. Como el vídeo incluye varias escenas poco habituales, muchos espectadores cuestionaron el mensaje de la campaña. Más tarde, se ve a los dos hombres montando en una bicicleta estática dentro de lo que parecía ser una sauna. En otro momento, Kennedy Jr. se lanzó a una piscina de agua fría sin quitarse los vaqueros. El vídeo también muestra a la pareja jugando al pickleball con efectos especiales como llamas y relámpagos.

| etiquetas: rfk , kid , rock , entrenamiento , topless , cringe
9 comentarios
ipanies #2 ipanies
Idiocracia 2 la orgia de los idiotas!! En su USA más cercana... Hoy es miércoles y las entradas están más baratas ;)
hakcer_dislexico #6 hakcer_dislexico
#2 xD USA es un puto meme con nukes.
#1 Grahml
Dos señores que destacan por sus problemas con "sustancias", diciendo cómo tiene que cuidarse la gente.

Sin duda absurdo todo.
Cuñado #3 Cuñado
#1 Bueno, pero hay que reconocer que son un gran ejemplo para la sociedad. Un gran mal ejemplo.
themarquesito #9 themarquesito
#1 Ya de paso, que alguien me explique qué narices pasa en el mundo MAGA con su incapacidad para ponerse en condiciones la gorra
#4 Popsandbangs
Un tío de 72 años que funde físicamente al 99% de los treintañeros que lo critican animando a la gente a cuidarse en un país donde reina la obesidad.
Vamos a llamarlo cringe porque si rascamos un poco nos podemos hacer daño
Cuñado #7 Cuñado
Pues está quedando resultona esta temporada de Idiocracia.
SolidGeorg #8 SolidGeorg
Do you want me to get political? Well this is about as deep as Kid Rock thinks: Monica Lewinski is a fucking ho and Bill Clinton is a goddamn pimp. Bawitdaba, da-bang, da-bang, diggy-diggy-diggy
Said the boogie, said up drop the boogie
#5 Tilacino *
La leche no sería en polvo???
Porque igual no era leche...
