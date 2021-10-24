edición general
RFK Jr. ordena investigar posibles daños generados por los parques eólicos marinos

El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., ha ordenado al personal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) investigar los posibles daños de los parques eólicos marinos, informó Bloomberg News el martes, citando a personas familiarizadas con el asunto. Esta medida forma parte de un impulso más amplio de la administración Trump para examinar minuciosamente el desarrollo de la energía eólica marina, una industria que el propio presidente Donald Trump, ha criticado en reiteradas ocasiones.

HeilHynkel
Va a ser verdad que le daba a la heroina de joven. Y que le ha dejado secuelas, también.
5
makinavaja
#1 ...y lo del gusano en el cerebro ya es evidente.... :-D :-D :-D
2
HeilHynkel
#3

¿El gusano que se murió de hambre, como el de Fry? xD
1
makinavaja
#6 O intoxicado.... xD xD xD
1
devilinside
#1 Me da la impresión de que el tratamiento de rehabilitación incluía alucinógenos (y de que sigue con ello)
1
Garbns
Bueno.. ni tan mal, en parte sí tiene razón en lo de hacer una valoración de impacto medioambiental (vibraciones, ruidos, etc)..

Aquí en Canarias recharazon el parque eólico marino porque afectaba a las vistas de los turistas...

www.canarias7.es/canarias/gran-canaria/cabildo-rechaza-nuevos-20211024
2
HeilHynkel
#4

Si mirara algo lógico como dice #2 podría .. pero a saber que busca este.
1
concentrado
#8 Está buscando la causa del sarampión
0
Meinster
#2 Es que lo que les molesta a los neofascistas de la energía eólica (y solar) es que transforman los paisajes de sus infancias y estos ya no son como los recuerdan.
Me sorprendía mucho que todos estuvieran en contra de este tipo de energías, hasta que leí un artículo al respecto, entonces lo vi claro.
0
Sergio_ftv
Habrá que sacar estudios del resto de formas de generar energías (nuclear, carbón, diesel, etc.) y adoptar decisiones similares a las que quieren adoptar por los parque eólicos pero dichas decisiones adaptadas a la gravedad deñ informe correspondiente.

Gente similar a esta eran los que quemaban libros, ciéntificos y mujeres en la edad media.
2
Grahml
Como han visto que sus inventos son altamente indemostrables, porque directamente es una trola, quieren usar el poder que les otorga el gobierno, para manipular la realidad:

El tribunal falla a favor de Equinor en la batalla legal por Empire Wind 1

"Según la sentencia, los demandantes, que solicitaban una orden judicial temporal para detener la construcción, no pudieron demostrar que el proyecto causaría un daño irreparable a los mamíferos marinos."

energywatch.com/EnergyNews/Renewables/article18676362.ece

Porque los parques eólicos no matan mamíferos marinos.

Ahora sacan de la manga el daño de la frecuencia electromagnética generada por los cables submarinos.

Imaginación le echan, sin duda.
1
makinavaja
¿Qué tiene que ver el departamento de Salud con los parques eólicos marinos? Como una puta cabra, oiga!!!!!
1
tpm1
#4
www.hhs.gov/about/hhs-manuals/gam-part-30/301000/index.html

The Department of Health and Human Services is committed to complying with all applicable Federal, state and local environmental laws, statutes and regulations, protecting the environment, and conserving our environmental resources by being proactive and cost effective in our environmental stewardship
1
Gry
Esa es fácil, si no se reducen las emisiones por todos los medios posible no va a quedar prácticamente ningún bicho vivo en el mar. :-P
0

