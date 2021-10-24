RFK Jr. ordena investigar posibles daños generados por los parques eólicos marinos

El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., ha ordenado al personal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) investigar los posibles daños de los parques eólicos marinos, informó Bloomberg News el martes, citando a personas familiarizadas con el asunto. Esta medida forma parte de un impulso más amplio de la administración Trump para examinar minuciosamente el desarrollo de la energía eólica marina, una industria que el propio presidente Donald Trump, ha criticado en reiteradas ocasiones.