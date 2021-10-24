RFK Jr. ordena investigar posibles daños generados por los parques eólicos marinos

El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., ha ordenado al personal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) investigar los posibles daños de los parques eólicos marinos, informó Bloomberg News el martes, citando a personas familiarizadas con el asunto. Esta medida forma parte de un impulso más amplio de la administración Trump para examinar minuciosamente el desarrollo de la energía eólica marina, una industria que el propio presidente Donald Trump, ha criticado en reiteradas ocasiones.
¿El gusano que se murió de hambre, como el de Fry?
Aquí en Canarias recharazon el parque eólico marino porque afectaba a las vistas de los turistas...
www.canarias7.es/canarias/gran-canaria/cabildo-rechaza-nuevos-20211024
Si mirara algo lógico como dice #2 podría .. pero a saber que busca este.
Me sorprendía mucho que todos estuvieran en contra de este tipo de energías, hasta que leí un artículo al respecto, entonces lo vi claro.
Gente similar a esta eran los que quemaban libros, ciéntificos y mujeres en la edad media.
El tribunal falla a favor de Equinor en la batalla legal por Empire Wind 1
"Según la sentencia, los demandantes, que solicitaban una orden judicial temporal para detener la construcción, no pudieron demostrar que el proyecto causaría un daño irreparable a los mamíferos marinos."
energywatch.com/EnergyNews/Renewables/article18676362.ece
Porque los parques eólicos no matan mamíferos marinos.
Ahora sacan de la manga el daño de la frecuencia electromagnética generada por los cables submarinos.
Imaginación le echan, sin duda.
www.hhs.gov/about/hhs-manuals/gam-part-30/301000/index.html
