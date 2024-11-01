edición general
La RFEF abre expediente y suspende a un árbitro de Segunda División detenido por presunta agresión sexual

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha abierto un expediente y ha suspendido "de toda actividad con...

2 comentarios
#2 Nastar
No lo entiendo, aun no lo ha juzgado un tribunal pero en su curro ya lo sentencian?
