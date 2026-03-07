edición general
El rey Juan Carlos reaparece en Abu Dabi acompañado de su nieto Froilán tras paralizar su viaje a España por el conflicto

A solo unos días de trasladarse a España para participar en las regatas de Sanxenxo, el Emérito se ha dejado ver en la capital de los Emiratos Árabes. Tras una semana marcada por el conflicto bélico y el cierre del espacio aéreo en numerosos países de Oriente Medio, el rey Juan Carlos (88 años) tenía previsto regresar a España para participar en las regatas de Sanxenxo. Sin embargo, el monarca ha decidido cancelar su viaje a España, que había planeado para la próxima semana.

Cometeunzullo #3 Cometeunzullo *
Froilán, con todo lo que está aprendiendo del abuelo, va a ser imparable...
6 K 66
Uge1966 #7 Uge1966
#3 Se va a quedar toda la herencia... y se lo está currando. 8-D
0 K 11
#9 Eukherio *
#3 Va a ser el terror de los putis. Conviene recordar que antes de que lo largasen ya estaba metido en peleas con navaja y reservados chungos en los que se metían heroína mezclada con cocaína. El tío ya era buen autodidacta.
0 K 8
JackNorte #11 JackNorte
#3 Mucho tiene que aprender en poco tiempo para competir con alguien que ha compartido casa con el mas de 40 años. Y que encima le ha cedido el cargo y la inmunidad Froilan no es inmune.
0 K 12
DDJ #1 DDJ
Dos patriotas muy patriotas xD
1 K 17
josde #2 josde *
#1 Viviendo del cuento a todo tren, con nuestros impuestos.
2 K 41
Lo mejorcito de la casa xD
Lo mejorcito de la casa xD
1 K 16
Laro__ #6 Laro__
Título de la película: Dos tontos muy tontos.
0 K 10
elsnons #10 elsnons
Está hecho todo un hombre el hijo de Jaime de Marichalar . Un apuesto madrileño . También resaltar lo bien que le sienta al Rey emérito su estancia allí. Larga vida a ambos .
0 K 7
#4 HolayAdios
Ahí a cuerpo de Rey, sin pagar impuestos.
0 K 7
#8 Toponotomalasuerte
#4 ya os pagas tú pa que disfruten!!! Estos son los paguitas buenos, y su IMV no es de 500 pavos! Eso es lo del desayuno de cada uno.
0 K 9

