El rey Juan Carlos reaparece en Abu Dabi acompañado de su nieto Froilán tras paralizar su viaje a España por el conflicto

A solo unos días de trasladarse a España para participar en las regatas de Sanxenxo, el Emérito se ha dejado ver en la capital de los Emiratos Árabes. Tras una semana marcada por el conflicto bélico y el cierre del espacio aéreo en numerosos países de Oriente Medio, el rey Juan Carlos (88 años) tenía previsto regresar a España para participar en las regatas de Sanxenxo. Sin embargo, el monarca ha decidido cancelar su viaje a España, que había planeado para la próxima semana.