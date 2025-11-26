El rey Juan Carlos asegura que no tiene "ni remordimientos ni arrepentimientos"

Sentado en el salón de su residencia en Abu Dabi, el rey emérito Juan Carlos I recibe a los periodistas de la cadena pública francesa France 3 para romper su silencio y conceder su primera entrevista en años, en la que asegura que no se arrepiente de su pasado y tampoco tiene remordimientos o intenta "no tenerlos", aunque si pudiese volver atrás iría con más cuidado. "Quienes lean el libro verán que hablo con el corazón", afirma en referencia a su libro 'Reconciliación', publicado en Francia el pasado 5 de noviembre.