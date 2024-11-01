La revuelta del alquiler: Huelga de pagos y movilización en las grandes capitales

La situación de la vivienda en España ha alcanzado hoy un punto de ruptura. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos ha convocado una huelga de alquileres indefinida en Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga
Hay que recordar que el rentismo lo critica Adam Smith, que el rentista no crea riqueza, la extrae. Que cobra lo mismo un rentista que el que trabaja 40 horas.
Que si vivir de paguitas está mal, esto está mal y 60.000 familias en riesgo de desahucio, gente que no puede ir a un trabajo por los precios. Hay que parar el país, están destruyendo la economía para que se beneficien los guiris, turistas y rentistas que no PRODUCEN NADA AQUI
De locos, huelga ya