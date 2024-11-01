edición general
La revuelta del alquiler: Huelga de pagos y movilización en las grandes capitales

La situación de la vivienda en España ha alcanzado hoy un punto de ruptura. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos ha convocado una huelga de alquileres indefinida en Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga

NPCMeneaMePersigue
Curiosamente los mismos que dicen que Hacienda se lleva mucho y luego los servicios publicos son de baja calidad, porque el casero haga lo mismo, se lleve mucho por una casa de mierda entonces aquí pasan a defender al rentista

Hay que recordar que el rentismo lo critica Adam Smith, que el rentista no crea riqueza, la extrae. Que cobra lo mismo un rentista que el que trabaja 40 horas.

Que si vivir de paguitas está mal, esto está mal y 60.000 familias en riesgo de desahucio, gente que no puede ir a un trabajo por los precios. Hay que parar el país, están destruyendo la economía para que se beneficien los guiris, turistas y rentistas que no PRODUCEN NADA AQUI

De locos, huelga ya
Juantxi
Pero no tardarán mucho en recibir una demanda. Pueden agstabutuep peo los echarán si no pagan a tiempo. Y la segudabez que les demanden e asunto acaba mal seguro. Luego a buscar corriendo un piso baratito, mientras te embargan por la deuda anterior más intereses, gastos y costas judiciales. No sé si una huelga merece la pena.
tierra_del_hielo
Plan sin fisuras.
