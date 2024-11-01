Revolut desafía a la banca tradicional y abrirá su primer espacio físico en esta ciudad de España

Los bancos digitales continúan explorando el mercado con el objetivo de convertirse en una alternativa cada vez más presente frente a la banca tradicional. En el pasado, hemos visto cómo marcas como Revolut han instalado cajeros en diferentes puntos de España para facilitar el servicio a sus clientes. Ahora, la propia firma va a abrir un nuevo punto de venta físico que servirá como nexo de unión entre el cliente y la compañía. Históricamente, la banca siempre se ha servido de sucursales fijas para que sus clientes pudieran acceder a ellas para