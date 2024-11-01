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Revolut desafía a la banca tradicional y abrirá su primer espacio físico en esta ciudad de España

Los bancos digitales continúan explorando el mercado con el objetivo de convertirse en una alternativa cada vez más presente frente a la banca tradicional. En el pasado, hemos visto cómo marcas como Revolut han instalado cajeros en diferentes puntos de España para facilitar el servicio a sus clientes. Ahora, la propia firma va a abrir un nuevo punto de venta físico que servirá como nexo de unión entre el cliente y la compañía. Históricamente, la banca siempre se ha servido de sucursales fijas para que sus clientes pudieran acceder a ellas para

| etiquetas: revolut , barcelona , banca , tradicional
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11 comentarios
3 1 5 K -4 actualidad
Gotsel #3 Gotsel
Esta = Barcelona
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DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Ihmmm oficines no se però caixers n'hi ha varis ja.
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cosmonauta #10 cosmonauta *
#9 Ni es esa la definición, ni es el sentido concreto que tiene en meneame.

Tampoco es spam esta otra que también has votado www.meneame.net/m/Economía/invertir-rusia-opciones-como-acceder-desde
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cosmonauta #7 cosmonauta
@Mangione Este envío no es spam.
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Mangione #9 Mangione
#7 Es la definición literal del SPAM: un envío que promociona una marca/producto comercial, purito astroturfing envuelto en una pátina de pseudoinformación.
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sorrillo #1 sorrillo
Caixabank está temblando por esa oficina que quiere abrir Revolut.
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#6 lectordigital
El problema de Revolut es que no consigues hablar con nadie por teléfono. Todo es a base de email o click..
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cosmonauta #8 cosmonauta *
#6 No hay mucha diferencia con las conversaciones telefónicas que te tenido últimamente con el "gestor" externalizado y sin ninguna autoridad del Santander.
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Virusaco #5 Virusaco
No haré click, lo siento por el intento de clickbait.

Salu3
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KebaBayuYesUR404 #11 KebaBayuYesUR404
Sólo puedes acceder a través de la aplicación y con una actualización dejó de funcionar porque tengo el móvil rooteado.
Cerré la cuenta.
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Mltfrtk #4 Mltfrtk
Publicidad de un banco de cerdos :palm: :peineta:
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menéame