La revolución tecnológica del "food valley": cómo Países Bajos logró ser el tercer exportador mundial de alimentos con un territorio tan pequeño

Protegidas en una gran estructura de vidrio crecen cientos de plantas de tomate. Pero no se trata de un invernadero común. Cada variable, desde el nivel de gases hasta el color de la luz, es monitoreada por sensores que envían la información a computadoras. Los datos alimentan algoritmos perfeccionados con inteligencia artificial. El resultado es una producción hasta cinco veces mayor que la de un invernadero de baja tecnología en América Latina. Las plantas se encuentran en el campus de la Universidad de Wageningen.
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Además porque mis recuerdos y la huerta de la familia me avalan.
Seguro no saben igual de buenos
es.atlasbig.com/paises-por-produccion-de-tomate
Y en España tenemos tecnología tan puntera como ellos.
En lo que son invencibles es en comercio, grandes comerciantes que importan y exportan, por ejemplo flores que no producen ellos.
Edit: Esto era para el ignorante del ignore el tal taSanas en #4
Negativo por perdida de tiempo.
Pero vamos, que el resumen es que es un país mucho más rico. Tienen más dinero para invertir y se dedican exclusivamente a las cosas mecanizables y a vender tecnología. La producción manual, según la tarifa, se hace en el tercer mundo o en países intermedios como los mediterráneos.
En cualquier caso lo del artículo es una exageración. Es muy interesante su ecosistema de empresas tecnológicas agrícolas, pero sus exportaciones van más por llegar mercancías a Europa a través de sus puertos que por su producción.