La revolución tecnológica del "food valley": cómo Países Bajos logró ser el tercer exportador mundial de alimentos con un territorio tan pequeño

Protegidas en una gran estructura de vidrio crecen cientos de plantas de tomate. Pero no se trata de un invernadero común. Cada variable, desde el nivel de gases hasta el color de la luz, es monitoreada por sensores que envían la información a computadoras. Los datos alimentan algoritmos perfeccionados con inteligencia artificial. El resultado es una producción hasta cinco veces mayor que la de un invernadero de baja tecnología en América Latina. Las plantas se encuentran en el campus de la Universidad de Wageningen.