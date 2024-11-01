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Revelaciones sobre la preparación de la guerra contra Irán

Revelaciones sobre la preparación de la guerra contra Irán

El 5 de abril, en entrevista telefónica con Fox News, el presidente Donald Trump, felicitándose anticipadamente del avance hacia un acuerdo con Irán, dijo abiertamente que «Washington armó grupos opositores kurdos iraníes durante las manifestaciones de enero en Irán». Eso significa que se orquestó en las calles iraníes algo que la CIA llama, desde los años 1990, “pelea de perros”, una estrategia concebida para provocar guerras civiles en cualquier lugar del mundo. Se trata de posicionar en lugares altos algunos francotiradores que disparan a...

| etiquetas: irán , cia , eeuu , francotiradores , ucrania , libia , yugoslavia
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6 comentarios
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Beltenebros #2 Beltenebros
Se orquestó en las calles iraníes algo que la CIA llama, desde los años 1990, “pelea de perros”, una estrategia concebida para provocar guerras civiles en cualquier lugar del mundo. Se trata de posicionar en lugares altos algunos francotiradores que disparan a la vez sobre manifestantes y policías para hacer creer a cada bando que el otro lo agrede. Ese tipo de manipulación se aplicó exitosamente tanto en Yugoslavia, como en Libia y en Ucrania
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Beltenebros #1 Beltenebros
Estados Unidos no se embarcó en la agresión contra Irán “bajo la presión” de Israel. En realidad, Estados Unidos e Israel ya habían planificado su actual guerra contra la República Islámica antes de la reunión que el presidente Donald Trump y el primer ministro Benyamin Netanyahu sostuvieron en Washington el pasado 11 de febrero.
Francia está implicada en las operaciones de la CIA contra Irán. Las autoridades francesas también son parte de esta guerra.
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rogerius #3 rogerius
Hay que salir de la OTAN. Hay que condenar a Francia dentro de la UE. Hay que aislar a USrael.

Hay que joderse. :palm:
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#4 ces *
#3 La conclusión es clara, pero, hay votos suficientes para hacer esto posible? La pregunta es retórica, no hace falta que contestes, en realidad ya has respondido
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rogerius #5 rogerius *
#4 En efecto. De ahí mi conclusión: Hay que joderse.
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suppiluliuma #6 suppiluliuma
Resumen de este envío: la masacre de palestinos en Gaza estaba justificada porque Hamas atacó Israel, en una estrategia de "pelea de perros" dirigida por Irán. O alguna gilipollez semejante. :shit:
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menéame