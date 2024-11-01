Revelaciones sobre la preparación de la guerra contra Irán

El 5 de abril, en entrevista telefónica con Fox News, el presidente Donald Trump, felicitándose anticipadamente del avance hacia un acuerdo con Irán, dijo abiertamente que «Washington armó grupos opositores kurdos iraníes durante las manifestaciones de enero en Irán». Eso significa que se orquestó en las calles iraníes algo que la CIA llama, desde los años 1990, “pelea de perros”, una estrategia concebida para provocar guerras civiles en cualquier lugar del mundo. Se trata de posicionar en lugares altos algunos francotiradores que disparan a...