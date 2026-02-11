Revelaciones de Epstein podrían ser un detonante para que todo el establishment británico se derrumbe [eng]

El último episodio de las revelaciones de Epstein, que ha impactado al Reino Unido, bien podría ser el detonante del colapso de todo el establishment británico. Los correos electrónicos que muestran que tanto el ex príncipe Andrés como el embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, vendían información privilegiada sobre las políticas y estrategias futuras del gobierno británico han conmocionado no solo a la esfera política de la burbuja de Westminster, sino también al público en general, y algunos analistas predicen un importante...
| etiquetas: geopolítica , internacional , economía , información
No se por que tanta gente, en especial fuera de la perfida albion, aun idolatra al willy y a la cathy
Willy puede tener tanto de su papa o mas, que de su mama la Diana