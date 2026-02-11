edición general
14 meneos
37 clics
Revelaciones de Epstein podrían ser un detonante para que todo el establishment británico se derrumbe [eng]

Revelaciones de Epstein podrían ser un detonante para que todo el establishment británico se derrumbe [eng]

El último episodio de las revelaciones de Epstein, que ha impactado al Reino Unido, bien podría ser el detonante del colapso de todo el establishment británico. Los correos electrónicos que muestran que tanto el ex príncipe Andrés como el embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, vendían información privilegiada sobre las políticas y estrategias futuras del gobierno británico han conmocionado no solo a la esfera política de la burbuja de Westminster, sino también al público en general, y algunos analistas predicen un importante...

| etiquetas: geopolítica , internacional , economía , información
12 2 0 K 228 actualidad
5 comentarios
12 2 0 K 228 actualidad
alehopio #1 alehopio
Tradicionalmente la familia real británica tiene un historial de protección a pedófilos, y el caso más reciente de Jimmy Savile aún es recordado por la mayoría de los británicos. Pero ahora el público tiene que aceptar que Epstein tenía proximidad con la familia real, disfrutaba de acceso especial incluso para aterrizar su jet privado en bases militares y era mucho más cercano a la Reina de lo que se creía originalmente. La reciente decisión del rey Carlos de expulsar a Andrés de "la…   » ver todo el comentario
6 K 89
Mauro_Nacho #2 Mauro_Nacho
Las monarquías son fuentes de corrupción, en España tenemos un largo historial de los Borbones.
4 K 55
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
Trump se está descojonando xD
0 K 20
azathothruna #4 azathothruna
Con suerte, sacan guillotinas.
No se por que tanta gente, en especial fuera de la perfida albion, aun idolatra al willy y a la cathy
Willy puede tener tanto de su papa o mas, que de su mama la Diana
0 K 14
Blackspartak #3 Blackspartak
ojalá
0 K 9

menéame