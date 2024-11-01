edición general
El retorno del joven hipotecado

El retorno del joven hipotecado

Tras años fuera del mercado, la bajada del Euríbor y los avales públicos están empujando a miles de jóvenes a firmar hipotecas en plena escalada de precios. ¿Estamos ante el prólogo de otra burbuja y de una nueva crisis de sobreendeudamiento?

#6 EISev
Lo que está pasando aquí es que hay mucho hijo único recibiendo donaciones de padres y suegros porque ven que o les apañan la entrada o se quedan a vestir santos.

Una vecina de la calle tenía un piso en alquiler desde hace 20 años, lo quitan, reforman y para el hijo, que si no no va a independizarse hasta que herede por fallecimiento
#2 Marisadoro
Como estará el pobrecillo joven!
#1 Robus
No podemos estar en el prologo cuando ya hace años que se está hinchando la burbuja.
#4 masde120
No hay burbuja si no sobra la oferta. No entendemos esto?

Una burbuja es cuando la demanda sube mucho, la oferta lo hace también e incluso la sobrepasa y entonces la demanda se para de golpe. Entonces la oferta no encuentra comprador. Eso es imposible que ocurra hoy ni a corto plazo porque no hay oferta de ningun tipo
#5 Zeremiel
#4 Depende de lo solvente que sea la demanda, basta una crisis de las que crean paradox e incertidumbre para que se caiga el Castillo de naipes. Salvo que te vengan rentistas de fuera con ganas de acaparar rentas claro.

Es bastante precario la verdad.
#7 WcPC
#4 Ahora están saliendo los fondos de inversión, la burbuja se va a mantener hinchada con los que pidan hipotecas y ya explotará luego.
#8 soberao
#4 #3 Burbuja hay cuando pagas un precio exagerado por algo que no vale ese precio, es decir, cuando regalas tu dinero a especuladores en un mal negocio. Por supuesto que no tienes otra si quieres una casa pero ese dinero no lo vas a recuperar porque no es una inversión sino un fraude.
#3 MAVERISCH
No creo que haya burbuja. Ni de crédito de de ladrillo. Si la hay de demanda frente a oferta. Pero mientras haya gente dispuesta a pagar estos precios, sin problema.
El caso es que yo ya he visto como el rol de tonto ha ido pasando de los hipotecados a los inquilinos como en una partida de ping pong demasiadas veces como para prever qué va a suceder.
Pero lo que si sigo diciendo es que permitir que crezca la población en 10 millones de personas y que no se construyan viviendas proporcionalmente es de desalmados.
