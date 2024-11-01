El retorno del joven hipotecado

Tras años fuera del mercado, la bajada del Euríbor y los avales públicos están empujando a miles de jóvenes a firmar hipotecas en plena escalada de precios. ¿Estamos ante el prólogo de otra burbuja y de una nueva crisis de sobreendeudamiento?
Una vecina de la calle tenía un piso en alquiler desde hace 20 años, lo quitan, reforman y para el hijo, que si no no va a independizarse hasta que herede por fallecimiento
Una burbuja es cuando la demanda sube mucho, la oferta lo hace también e incluso la sobrepasa y entonces la demanda se para de golpe. Entonces la oferta no encuentra comprador. Eso es imposible que ocurra hoy ni a corto plazo porque no hay oferta de ningun tipo
Es bastante precario la verdad.
El caso es que yo ya he visto como el rol de tonto ha ido pasando de los hipotecados a los inquilinos como en una partida de ping pong demasiadas veces como para prever qué va a suceder.
Pero lo que si sigo diciendo es que permitir que crezca la población en 10 millones de personas y que no se construyan viviendas proporcionalmente es de desalmados.