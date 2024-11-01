edición general
14 meneos
55 clics
Resultados de la votación sobre la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 80 contra el uso de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes [Eng]

Resultados de la votación sobre la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 80 contra el uso de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes [Eng]  

El mapa muestra el resultado de la votación de la ONU del 20 de noviembre de 2025 sobre “la resolución trienal sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes fue adoptada por una votación de 169 votos a favor, 3 en contra (Argentina, Israel , Estados Unidos ) y 4 abstenciones (Burundi, Nicaragua, Papua Nueva Guinea y Rusia )”. Aquí hay una explicación del voto de Estados Unidos sobre la Resolución de la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas 80: “Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos

| etiquetas: onu , votación , resultado , torturas
11 3 0 K 61 Visualdata
10 comentarios
11 3 0 K 61 Visualdata
Spirito #3 Spirito
EEUU e Israel: Estados terroristas, genocidas y con crímenes de Lesa Humanidad.

Creo que urge cambiar empresas y servicios que están o pagan a EEUU por otras.

Por ejemplo Google.

Ya toca el cambio.
1 K 15
#9 guillersk
#3 sigue soñando
0 K 10
Spirito #10 Spirito
#9 Bueno, ya se verá. :popcorn:
0 K 9
Rayder #5 Rayder
#0 Ha sido portada
0 K 13
Charles_Dexter_Ward #6 Charles_Dexter_Ward
#5 ¿ El mapa y la explicación enlazada del gobierno USA ?
-> usun.usmission.gov/explanation-of-vote-for-unga80-third-committee-reso
No.
0 K 20
ehizabai #2 ehizabai
España votando a favor.
Hay que ser hipócrita.
0 K 10
Enésimo_strike #7 Enésimo_strike
#2 ha votado a favor hasta Arabia Saudí
0 K 12
sempregalaico #1 sempregalaico
La escoria del mundo vota unida
0 K 6
Findeton #4 Findeton
#1 Incluyendo Venezuela que se abstiene.
0 K 11
sempregalaico #8 sempregalaico
#4 y dos huevos duros!!
0 K 6

menéame