Resultados de la encuesta de YouGov a 1699 estadounidenses adultos (12-16 marzo 2026) [ENG]

El 60% cree que el país va mal. El 38% aprueba la labor de Trump como presidente. El 49% tiene una opinión desfavorable de Israel y el 73% lo tiene de Irán. El 55% opina que Trump se ha centrado más en otros países que en EEUU. El 25% considera que Trump se merece el Nobel de la Paz, el 59% opina que no. El 44% votaría ahora a los demócratas y el 40% al partido republicano. El 55% desaprueba la política de EEUU en Irán. El 33% opina que EEUU va a mejor mientras que el 51% opina que va a peor. El principal problema es el coste de vida (39%).
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Porque luego en los recuentos tampoco importa la cantidad de los votos si no la calidad.
Una muestra my significativa. Sí.
Mucha de la evidencia científica detrás de muchos fármacos se hace con una n infinitamente menor y nadie la pone en duda.
"7. So far in his second term, has Donald Trump been a better or worse president than you expected?
...
About the same .................................................................................. 21 %
..."