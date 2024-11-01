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Resultados de la encuesta de YouGov a 1699 estadounidenses adultos (12-16 marzo 2026) [ENG]

Resultados de la encuesta de YouGov a 1699 estadounidenses adultos (12-16 marzo 2026) [ENG]

El 60% cree que el país va mal. El 38% aprueba la labor de Trump como presidente. El 49% tiene una opinión desfavorable de Israel y el 73% lo tiene de Irán. El 55% opina que Trump se ha centrado más en otros países que en EEUU. El 25% considera que Trump se merece el Nobel de la Paz, el 59% opina que no. El 44% votaría ahora a los demócratas y el 40% al partido republicano. El 55% desaprueba la política de EEUU en Irán. El 33% opina que EEUU va a mejor mientras que el 51% opina que va a peor. El principal problema es el coste de vida (39%).

| etiquetas: yougov , encuesta , trump , aprobación
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
gelatti #2 gelatti
38% aprueban a Trump a pesar de todo. ¿Son idiotas o simplemente mala gente?
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#5 candonga1
#2 No hay ninguna incompatibilidad en ser las dos cosas.
3 K 75
Supercinexin #8 Supercinexin
#2 Su sociedad es basura. Todas las métricas arrojadas por los indicadores objetivos señalan inequívocamente a ese hecho impepinable.
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salteado3 #9 salteado3
#2 Opinan y votan de acuerdo con lo que saben. De ahí la importancia de controlar los medios.
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dogday #7 dogday
#4 ya.

Porque luego en los recuentos tampoco importa la cantidad de los votos si no la calidad. xD xD xD
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dogday #3 dogday
1699 adultos.

Una muestra my significativa. Sí.
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#4 NoMeVeas
#3 No importa la cantidad sino la calidad de la muestra.
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#6 Leclercia_adecarboxylata *
#3 Con n > 30 puedes ya normalizar una distribución.

Mucha de la evidencia científica detrás de muchos fármacos se hace con una n infinitamente menor y nadie la pone en duda.
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Eibi6 #10 Eibi6 *
#3 sobre todo en un país tan diversos, es que te salen menos de 50 personas por estado.... Habría que ver la distribución geográfica de la muestra
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Sr.No #1 Sr.No *
La mejor pregunta / respuesta:

"7. So far in his second term, has Donald Trump been a better or worse president than you expected?
...
About the same .................................................................................. 21 %
..."

8-D :troll:
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menéame