Resultados de la encuesta de YouGov a 1699 estadounidenses adultos (12-16 marzo 2026) [ENG]

El 60% cree que el país va mal. El 38% aprueba la labor de Trump como presidente. El 49% tiene una opinión desfavorable de Israel y el 73% lo tiene de Irán. El 55% opina que Trump se ha centrado más en otros países que en EEUU. El 25% considera que Trump se merece el Nobel de la Paz, el 59% opina que no. El 44% votaría ahora a los demócratas y el 40% al partido republicano. El 55% desaprueba la política de EEUU en Irán. El 33% opina que EEUU va a mejor mientras que el 51% opina que va a peor. El principal problema es el coste de vida (39%).