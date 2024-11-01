El restaurante que desde hace más de 60 años sólo tiene un plato en el menú [ITA]  

El restaurante parisino, nacido en los años 50, ha convertido la simplicidad en un mito y su menú inmutable con un único plato sin ninguna otra alternativa ha inspirado a otros restaurantes del mundo. Desde sus inicios el objetivo del restaurante ha sido el de concentrarse en un solo plato y hacerlo perfecto. El menú consiste en un entrante de ensalada verde con nueces y a continuación, su plato protagonista servido con una salsa secreta, nunca revelada y que ha pasado de generación en generación hasta convertirse en una salsa legendaria.