edición general
6 meneos
246 clics

El restaurante que desde hace más de 60 años sólo tiene un plato en el menú [ITA]  

El restaurante parisino, nacido en los años 50, ha convertido la simplicidad en un mito y su menú inmutable con un único plato sin ninguna otra alternativa ha inspirado a otros restaurantes del mundo. Desde sus inicios el objetivo del restaurante ha sido el de concentrarse en un solo plato y hacerlo perfecto. El menú consiste en un entrante de ensalada verde con nueces y a continuación, su plato protagonista servido con una salsa secreta, nunca revelada y que ha pasado de generación en generación hasta convertirse en una salsa legendaria.

| etiquetas: restaurante , plato , menú
5 1 1 K 53 cultura
4 comentarios
5 1 1 K 53 cultura
Cantro #2 Cantro
Hay que ser mala persona para subir esto a la hora de comer >:-(

Ahora quiero entrecot
1 K 23
#1 cajadecartonmojada
Lo importante no es la carta, si no la actitud condescendiente del camarero que te sirve el plato.
1 K 21
astronauta_rimador #3 astronauta_rimador
Estuve en el que tienen en Nantes y realmente buenísimo.
1 K 21
#4 Leon_Bocanegra
El kebab?
0 K 9

menéame