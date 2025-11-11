El responsable de protección de datos de la Fiscalía General afirma que el borrado de mensajes y correos previene brechas de seguridad

El fiscal delegado de protección de datos de la Fiscalía General del Estado, Agustín Hidalgo, ha dado un espaldarazo este martes a los argumentos que ha esgrimido desde hace meses Álvaro García Ortiz para explicar por qué borró todos los mensajes de WhatsApp y de su cuenta de correo electrónico, un hecho que el Tribunal Supremo y las acusaciones consideran un indicio adicional de que fue él quien filtró el correo electrónico por el que se le está juzgando por revelación de secretos. Hidalgo ha asegurado que cada fiscal “es responsable” de adopt
| etiquetas: proteccion de datos , fiscal general , juicio , borrado , garcía ortiz
Fuck Logic.
cc #6 #5
Y sí, si fuera yo el que tuviera que redactar ese procedimiento establecería borrados periódicos, pero sobre todo limitaría el uso del whatsapp, en serio??? en fin
E igual aunque no le exonerará ponía en riesgo otra serie de casos.
#4 jaque mate.
Pruebas que en reiteradas jurisprudencia del propio TS deja meridianamente claro que no se deben tomar como pruebas de cargo ... al mismo PP con sus discos duros se la aplicaron.
Y ya ves donde estamos ahora mismo.