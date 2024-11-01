edición general
Residencias de ‘vergüenza’, más allá de los protocolos: Ayuso se niega a renovar ratios de hace 35 años

Sobre esto último cabe destacar que la región madrileña se rige todavía por unas ratios de hace 35 años, tal y como Más Madrid ha dirigido a la Mesa de la Asamblea en un escrito que ha hecho público. Fuentes de la formación lamentan en declaraciones a este periódico que los criterios que rige la cantidad de persona que cuidan de los mayores están “pensados para residencias de personas semiautónomas, a pesar de que hoy más del 80% de quienes viven en ellas tienen más de 83 años y requieren cuidados continuos”.

Mangione #1 Mangione
Ayuso es una psicópata impune, y lo demás tonterías.
Arzak_ #3 Arzak_
Ladykiller Mengele Corleone 8-D
#2 tobruk1234 *
Ella ira a una privada gratis, no necesitara una residencia de esas donde se les deja morir solos.
