Residencias de ‘vergüenza’, más allá de los protocolos: Ayuso se niega a renovar ratios de hace 35 años

Sobre esto último cabe destacar que la región madrileña se rige todavía por unas ratios de hace 35 años, tal y como Más Madrid ha dirigido a la Mesa de la Asamblea en un escrito que ha hecho público. Fuentes de la formación lamentan en declaraciones a este periódico que los criterios que rige la cantidad de persona que cuidan de los mayores están “pensados para residencias de personas semiautónomas, a pesar de que hoy más del 80% de quienes viven en ellas tienen más de 83 años y requieren cuidados continuos”.