Reservas internacionales de Rusia alcanzan un máximo histórico de 713.301 millones de dólares

Analistas señalan que el actual nivel de reservas coloca a Rusia entre los cinco países con mayores activos internacionales del mundo, junto a China, Japón, Suiza y Arabia Saudita, consolidando su posición como potencia energética y financiera en Eurasia.

rusia , economía , reservas , sanciones
Mauro_Nacho #2 Mauro_Nacho
Falta gasolina en algunas zonas porque se han volado refinerías, pero Rusia es muy grade. Por otra parte Rusia es uno de los mayores exportadores mundiales de petróleo, gas natural y otras materias primas como trigo, metales y fertilizantes, lo que la posiciona como un actor clave en los mercados internacionales de estos productos, son muchas divisas.
Gry #7 Gry
#2 y si no pueden consumir gasolina tienen más petroleo para exportar. :shit:
Mauro_Nacho #10 Mauro_Nacho
#7 Rusia es 34 veces España, imagínate cuantas refinerías habrán. La guerra de Ucrania solo afecta a una parte muy pequeña de Rusia por los ataques con misiles y drones. Seguro que estos ataques han hecho daño, pero no afecta al conjunto de la economía ni a la guerra con Ucrania.
Enésimo_strike #16 Enésimo_strike
#10 según la propia Rusia el 38% de la capacidad de refino esta inoperativa. Eso sí afecta, y mucho, al conjunto de la economía. Por una parte ahora tienen que exportar crudo a precio reducido e importar combustible a precio de mercado, y adelantar la logística, en la medida que se pueda, para ello. Por otra parte la escasez de combustible tiene efectos en cadena en la economía.

¿Por qué dices que no afecta al conjunto de la economía?
Mauro_Nacho #19 Mauro_Nacho
#16 Europa a congelado a Rusia 200.000 en millones de dólares desde el 22 de junio de 2022. Eso supuso en su momento un grave golpe, además limitaciones de exportaciones de petroleo y gas, pero los ha suplido con Rusia y China. El problema no es de Rusia, el problema es de Europa que ahora paga más por el gas más caro, lo compramos a EE.UU. y a Rusia a través de India. Es Europa quien sale perjudicada y lo hemos visto como ha afectado a las tarifas de gas, a la electricidad y hay muchas industrias en el este y centro de Europa que han dejado de ser rentables porque el gas es mucho más caro.
Enésimo_strike #21 Enésimo_strike
#19 no respondes a la pregunta. Has afirmado que una merma de casi el 40% de su capacidad de refino no afecta a la economía ¿por qué?
Enésimo_strike #5 Enésimo_strike
Le va de puta madre a Rusia.
antesdarle #6 antesdarle
#5 según la conversación que está manteniendo la multicuenta en este hilo parece que si :troll:
#9 Jodere
#6 No pasa nada , esta permitido la multicuenta, según parece.
#8 pozz
#5 El pueblo ruso con una esperanza de vida propia de paises subdesarrollados, con peores salarios que en paises mediocres como Argentina o Marruecos, han prohibido la exportacion de gasolina hasta finales de año.... eh, pero tienen unas reservas de la hostia, una oligarquia milmillnaria. que tienen muchos jets y yates privados, el paraiso! :troll:
LázaroCodesal #13 LázaroCodesal
#5 Mejor que a la Alemania de blackrock y similar a la España del Perro :troll: :troll:
Enésimo_strike #17 Enésimo_strike
#13 por supuesto. Lo que sí es seguro es que la riqueza Per capita sube, o más bien baja la capita per riqueza :troll:
LázaroCodesal #18 LázaroCodesal *
#17 Elegiste un mal día para dejar de "nifrar" pegamento :troll:
digalego.xunta.gal/es/termo/45411/nifrar
Enésimo_strike #20 Enésimo_strike
#18 humor rusoplanista, graciosísimo.
#1 pozz *
Si lo dice la propaganda de la narco dictadura de Venezuela, es obvio que es una trola.

La cruda y dura realidad que estamos viendo en estos ultimo dias, es a millones de rusos sin acceso a gasolina, y refinerias volando por los aires practicamente todas las semanas desde hace bastantes meses. :troll:
#3 _2113
#1 La naco dictadura de Venezuela es la que te vende a ti las drogas para ponerte fino y luego escribir las chorradas que escribes.

Aburres con tus paridas, piérdete hombre
#4 fremen11
#3 Me cuelgo de ti que aquí el coleguita me tiene en el ignore, qué malo es esnifar vapores de gasolina
Bhuvaya #15 Bhuvaya
#1 se os nota la desesperación otanejos xD xD xD
#12 chavi
Hasta está forzando a Europa a gastar en armas el 5% de su PIB para evitar ser invadida, de modo que imagina....
#14 chavi
Es que se están preparando para invadir UK, Austria, Holanda, Alemania y Francia
#11 El_dinero_no_es_de_nadie
Pues muy bien, si no pueden utilizarlas por falta de refinerías de poco les sirve ahora
