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Rescate del soldado en Irán: dos aviones MC-130 sufrieron fallos mecánicos y no podían despegar [EN]

De repente, los comandos de élite corrían el riesgo de quedar atrapados tras las líneas enemigas.

| etiquetas: irán , eeuu , ejército
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8 comentarios
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LinternaGorri #1 LinternaGorri
Se les quema la lavanderia, fallos mecánicos en aviones que han aterrizado en terreno hostil, fuego amigo derriba 3 cazas de una tacada,... Querrán humillar a los iraníes o algo así, pero están quedanfo muy mal a cambio.
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Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#1 #2 un comentarista de derechas de un medio de derechas pro Trump dice que los cojones xD
www.meneame.net/m/actualidad/casi-imposible-aeronave-estadounidense-ha
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cocolisto #3 cocolisto
No se que queda más ridículo, que te derriban los aparatos o que no chuflen cuando más falta te hace. ¿Sin ITV?
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HeilHynkel #8 HeilHynkel
#7

¿Tu tendrías los cojones de decir que Cristobal Colón se perdió en Santiago de Cuba por "problemas mecánicos"? Pues los USA lo están diciendo con los Hércules.
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HeilHynkel #2 HeilHynkel
Claro, fallos mecánicos en la lavandería.

Y el Crucero Cristobal Colón que en lugar de cañones de 254 mm llevaba dos troncos pintados para simular que tenía artillería principal sufrió daños mecánicos en Santiago de Cuba. Y de hecho, fue embarrancado y echado pique por su propia tripulación, no por el enemigo.

¿A que ya el discurso OTANazis se ve con otra perspectiva?
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wata #7 wata
#2 No he entendido nada.
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#5 Tunguska08Chelyabinsk13
Joder, dice que destruyen 2 aviones de trasporte y 4 helicópteros. Ya es casualidad que todo tenga fallos mecánicos, a mitad de la misión.
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Petrovic #4 Petrovic
Ahora salen con los aviones buenos y se van a enterar
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menéame