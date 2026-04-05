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Rescate del soldado en Irán: dos aviones MC-130 sufrieron fallos mecánicos y no podían despegar [EN]
De repente, los comandos de élite corrían el riesgo de quedar atrapados tras las líneas enemigas.
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irán
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eeuu
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ejército
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#1
LinternaGorri
Se les quema la lavanderia, fallos mecánicos en aviones que han aterrizado en terreno hostil, fuego amigo derriba 3 cazas de una tacada,... Querrán humillar a los iraníes o algo así, pero están quedanfo muy mal a cambio.
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#6
Verdaderofalso
#1
#2
un comentarista de derechas de un medio de derechas pro Trump dice que los cojones
www.meneame.net/m/actualidad/casi-imposible-aeronave-estadounidense-ha
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#3
cocolisto
No se que queda más ridículo, que te derriban los aparatos o que no chuflen cuando más falta te hace. ¿Sin ITV?
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#8
HeilHynkel
#7
¿Tu tendrías los cojones de decir que Cristobal Colón se perdió en Santiago de Cuba por "problemas mecánicos"? Pues los USA lo están diciendo con los Hércules.
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#2
HeilHynkel
Claro, fallos mecánicos en la lavandería.
Y el Crucero Cristobal Colón que en lugar de cañones de 254 mm llevaba dos troncos pintados para simular que tenía artillería principal sufrió daños mecánicos en Santiago de Cuba. Y de hecho, fue embarrancado y echado pique por su propia tripulación, no por el enemigo.
¿A que ya el discurso OTANazis se ve con otra perspectiva?
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#7
wata
#2
No he entendido nada.
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#5
Tunguska08Chelyabinsk13
Joder, dice que destruyen 2 aviones de trasporte y 4 helicópteros. Ya es casualidad que todo tenga fallos mecánicos, a mitad de la misión.
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K
14
#4
Petrovic
Ahora salen con los aviones buenos y se van a enterar
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menéame
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www.meneame.net/m/actualidad/casi-imposible-aeronave-estadounidense-ha
¿Tu tendrías los cojones de decir que Cristobal Colón se perdió en Santiago de Cuba por "problemas mecánicos"? Pues los USA lo están diciendo con los Hércules.
Y el Crucero Cristobal Colón que en lugar de cañones de 254 mm llevaba dos troncos pintados para simular que tenía artillería principal sufrió daños mecánicos en Santiago de Cuba. Y de hecho, fue embarrancado y echado pique por su propia tripulación, no por el enemigo.
¿A que ya el discurso OTANazis se ve con otra perspectiva?