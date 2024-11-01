edición general
10 meneos
28 clics
Repsol iba a producir miles de toneladas de hidrógeno verde en Castilla-La Mancha. El proyecto se ha cancelado antes de empezar porque no es viable

Repsol iba a producir miles de toneladas de hidrógeno verde en Castilla-La Mancha. El proyecto se ha cancelado antes de empezar porque no es viable

Tras la puesta en marcha de la planta de producción de hidrógeno de Cummins en Guadalajara, la región de Castilla-La Mancha pretendía seguir apostando por la generación de hidrógeno verde con una nueva planta de Hydric Power y Repsol en Puertollano. Solo unos meses más tarde anunciarse este ambicioso proyecto que generaría miles de toneladas de hidrógeno limpio cada año, se ha cancelado por su falta de viabilidad.

| etiquetas: renovable , hidrógeno , repsol
8 2 2 K 105 actualidad
4 comentarios
8 2 2 K 105 actualidad
Trigonometrico #1 Trigonometrico
Incluso a las grandes petroleras no les salen las cuentas con el hidrógeno.


Sólo era un intento de frenar los coches eléctricos para que necesitaran de las gasolineras, pero el hidrógeno nunca fue eficiente. El hidrógeno es una estafa.
4 K 67
Gry #3 Gry
#1 Se habrán dado cuenta de que ganan muchísimo mas vendiendo electricidad a precio de gasolina sin necesidad de andar convirtiéndola en hidrógeno antes.
0 K 17
#4 chochis
#1 siguen sin plantearse las cosas de manera adecuada, el hidrógeno es un vector interesante no para automoción, si no como almacenamiento. Convertir s hidrógeno las plantas de ciclo combinado es muy barato y se deja de depender de la importación de gas. El problema es que repsol gana mas dinero importando gas.
1 K 23
Peka #2 Peka
Sorpresa. Generar hidrógeno no es eficiente.
1 K 28

menéame