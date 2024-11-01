Repsol iba a producir miles de toneladas de hidrógeno verde en Castilla-La Mancha. El proyecto se ha cancelado antes de empezar porque no es viable

Tras la puesta en marcha de la planta de producción de hidrógeno de Cummins en Guadalajara, la región de Castilla-La Mancha pretendía seguir apostando por la generación de hidrógeno verde con una nueva planta de Hydric Power y Repsol en Puertollano. Solo unos meses más tarde anunciarse este ambicioso proyecto que generaría miles de toneladas de hidrógeno limpio cada año, se ha cancelado por su falta de viabilidad.