La falsa transición verde de Repsol: solo el 1,28% de toda la energía que produce es renovable

Una investigación revela, con datos preocupantes, cómo la industria de los combustibles fósiles está incumpliendo su promesa de liderar la transición energética.

Romfitay
Sorpresón en Las Gaunas!
cunaxa
Repsol prometió una "transición verde" y luego se echó para atrás.
Lo mejor es quitar el gas de gasa, cambiar el coche por uno eléctrico en cuanto haya oportunidad y olvidarse de ellos.
El_dinero_no_es_de_nadie
Anda, como Greenpeace que sólo el 1,5% del hidrógeno que vende en Alemania es verde, el resto es hidrógeno gris.
xkill
Solo hay que ver la mierda de cargadores de VE (lentos y casi siempre estropeados) para ver las ganas que tiene de cambiar a energia verde.
