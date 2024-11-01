edición general
La representante republicana Lauren Boebert es criticada por su disfraz de Halloween “racista”

Mira la foto: la política ultraconservadora se puso un vestido y un sombrero tradicionales mexicanos e intentó hacer una broma sobre el cuadro que llevaba. Dice… “Palabra mexicana del día: JUICY. Dime si viene Juicy Ice”… un juego cuestionable con la pronunciación con acento español de “see”. Y para completar el disfraz, su novio, corredor de bienes raíces, estaba junto a ella, vestido con orgullo como un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o ICE

CamisaParda
CamisaParda
karakol #4 karakol
No deja de ser curioso que todos estos racistas tengan toda la pinta de haber nacido en un suburbio de Tegucigalpa.
karakol
MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo
#4 A me resulta curioso que se recurra a prejuicios racistas para criticar a los racistas.
0 K 10
elGude #2 elGude
La derecha no puede hacer humor.
elGude
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#2 Boebert es MAGA así que principalmente es de extrema derecha para tu información
0 K 20
themarquesito #5 themarquesito
#3 Boebert es una versión muy trastornada de la extrema derecha. Todavía me hace gracia su pelea con MTG
0 K 20
JuanCarVen #1 JuanCarVen
Elegir a el más patán de delegado de una clase, no tiene muchas consecuencias. Como representante público es de ser más patán que el elegido.
2 K 46

