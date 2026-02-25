edición general
2 meneos
19 clics

¿Qué es la repotenciación de parques eólicos a la que el Constitucional ha levantado la suspensión?

El Tribunal Constitucional ha aprobabo por unanimidad levantar la suspensión de varios artículos de la ley de medidas fiscales y administrativas aprobadas en Galicia. Entre ellas, la de repotenciación de parques eólicos pero, ¿Qué supone esta repotenciación?. Esta medida, impulsada por el Ejecutivo autonómico de Alfonso Rueda se basa en el cambio de aerogeneradores antiguos por modelos más modernos y eficientes, con mayores capacidades de generación de energía, pero manteniendo el total de potencia instalada, de modo que se reduce de manera sig

| etiquetas: repotenciación , eólica , constitucional , galicia
2 0 2 K 12 actualidad
9 comentarios
2 0 2 K 12 actualidad
Barney_77 #1 Barney_77
A mí me parecería mejor mantener el numero de molinos pero ofrecer 5 veces más potencia.
0 K 20
sxentinel #2 sxentinel
#1 A priori eso no suena mal, luego caes en la cuenta de que la red tiene que crecer también cinco veces y ya las cuentas son más complicadas. Si mantienes la potencia, nada te impide poner más molinos cuando la red esté adaptada.
2 K 42
Barney_77 #4 Barney_77
#2 Lo del tema de potencia de red da para novela negra...
0 K 20
#5 Pitchford
#2 Y hay que tener en cuenta también que la distancia óptima entre torres puede subir al aumentar la potencia unitaria.
1 K 32
#9 Grahml
#5 Ese punto tampoco tiene por qué ser necesariamente crítico.

Si tienes un parque eólico con 10 torres con aerogeneradores de 2,5MW cada uno y lo repotencias utilizando sólo 5 torres con aerogeneradores de 5MW, tendrás fácilmente más espacio entre torres.
0 K 20
#8 El_dinero_no_es_de_nadie *
#3 #1 #2 No sólo sería increntar 5 veces la potencia de la Red, también implica incremetar la superficie ocupada del parque, ya que aerogeneradores más grandes ocupan más espacio, y la distancia entre ellos tiene que ser superior que en los pequeños.
0 K 13
perrico #3 perrico *
#1 ¿No se trata precisamente de eso la repoteciación?
PD: No te había entendido. Van a reducir el número de molinos sin aumentar la potencia. Supongo que aumentar la potencia significa cambiar las lineas de evacuación y la subestación.
1 K 24
Barney_77 #6 Barney_77
#3 Lo que he visto de casos parecidos es reducir molinos para dar la misma potencia total. No se, menos mantenimiento al ser menos molinos, menos gastos y menos oposición. En fin, yo aumentaría la potencia total, pero es mi opinión únicamente.
1 K 31
perrico #7 perrico
#6 Si. Me había dado cuenta y estaba editando mi comentario. Te has adelantado a mi modificación.
1 K 31

menéame