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La réplica de Bustinduy sobre el decreto de alquileres que ha dejado con esta cara a un diputado de Vox

La réplica de Bustinduy sobre el decreto de alquileres que ha dejado con esta cara a un diputado de Vox

El diputado de Vox Carlos Hernández Quero demostró el esperpento que es la formación ultra cuando reconoció que el decreto que iba a contribuir a tumbar beneficiaría a su hermana. "El contrato les vence el año que viene y saben que no podrán hacer frente a la nueva cantidad", reconoció. "Usted tiene a su propia gente al borde del precipicio y lo que van a hacer hoy es empujarles. Yo le sugiero otra cosa, no tumben la prórroga de los alquileres y dígale a su hermana que la pida y que se quede en su casa.

| etiquetas: bustinduy , decreto de alquileres , vox , carlos hernández quero
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6 comentarios
25 6 0 K 473 actualidad
EldelaPepi #1 EldelaPepi
La verdad es que alucino bastante con la gente que vota a Vox y no tiene donde caerse muerta.
Es una especie de síndrome de Estocolmo o algo así, o simplemente están siendo engañados y abducidos por los medios de comunicación, aunque lo segundo es más probable y mucho más preocupante.
6 K 87
Dene #2 Dene
hay que ser mucho gilipollas para dar ese argumento.. Que inteligencia, que oratoria.. Y que hostia se merece que le suelte su hermana y sus amigos que se quedan en la puta calle
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mariKarmo #6 mariKarmo
Lo único que me alegra es que los votantes de VOX que están de alquiler, esos obreros fachillas que no tienen donde caerse muertos, se van a JODER.
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#3 Pixmac
Una pena que no pueda elegirse a la familia. La hermana no creo que merezca tener un hermano así.
1 K 34
anarion321 #4 anarion321 *
Voy a emponzoñar el debate y sugerir que si se quiere criticar las intervenciones, deberían ponerse íntegras, a lo loco.

La de Vox x.com/VOX_Congreso/status/2049167575712489939

Del ministro lo mejor que he encontrado es esto, que no sé si es entera, si alguien la tiene, que la ponga x.com/i/status/2049181655001145760
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anarion321 #5 anarion321
#4 Valoración:
En lo que dicen y se ha destacado, yo veo que el de Vox critica que estas medidas populistas no atacan el problema real y puede ser contraproducente por reducir la oferta, sacando pisos del mercado, que el problema es de oferta de viviendas. Que deben contruir vivienda, limitar la demanda, etc.

Lo que dice el ministro, lo que se ha destacado, es que "fondos buitre malos". Que no es un discurso que vaya a arreglar el problema, sinceramente. Eliminar los fondos buitre haría 0 por el problema de la vivienda, ya que sus viviendas ya estan en uso, los que no tienen vivienda, seguirán sin tenerla.
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menéame