La réplica de Bustinduy sobre el decreto de alquileres que ha dejado con esta cara a un diputado de Vox

El diputado de Vox Carlos Hernández Quero demostró el esperpento que es la formación ultra cuando reconoció que el decreto que iba a contribuir a tumbar beneficiaría a su hermana. "El contrato les vence el año que viene y saben que no podrán hacer frente a la nueva cantidad", reconoció. "Usted tiene a su propia gente al borde del precipicio y lo que van a hacer hoy es empujarles. Yo le sugiero otra cosa, no tumben la prórroga de los alquileres y dígale a su hermana que la pida y que se quede en su casa.