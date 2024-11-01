La réplica de Bustinduy sobre el decreto de alquileres que ha dejado con esta cara a un diputado de Vox

El diputado de Vox Carlos Hernández Quero demostró el esperpento que es la formación ultra cuando reconoció que el decreto que iba a contribuir a tumbar beneficiaría a su hermana. "El contrato les vence el año que viene y saben que no podrán hacer frente a la nueva cantidad", reconoció. "Usted tiene a su propia gente al borde del precipicio y lo que van a hacer hoy es empujarles. Yo le sugiero otra cosa, no tumben la prórroga de los alquileres y dígale a su hermana que la pida y que se quede en su casa.
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Es una especie de síndrome de Estocolmo o algo así, o simplemente están siendo engañados y abducidos por los medios de comunicación, aunque lo segundo es más probable y mucho más preocupante.
La de Vox x.com/VOX_Congreso/status/2049167575712489939
Del ministro lo mejor que he encontrado es esto, que no sé si es entera, si alguien la tiene, que la ponga x.com/i/status/2049181655001145760
En lo que dicen y se ha destacado, yo veo que el de Vox critica que estas medidas populistas no atacan el problema real y puede ser contraproducente por reducir la oferta, sacando pisos del mercado, que el problema es de oferta de viviendas. Que deben contruir vivienda, limitar la demanda, etc.
Lo que dice el ministro, lo que se ha destacado, es que "fondos buitre malos". Que no es un discurso que vaya a arreglar el problema, sinceramente. Eliminar los fondos buitre haría 0 por el problema de la vivienda, ya que sus viviendas ya estan en uso, los que no tienen vivienda, seguirán sin tenerla.