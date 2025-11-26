edición general
6 meneos
27 clics
Renfe habilita una web para conocer la ubicación de los trenes

Renfe habilita una web para conocer la ubicación de los trenes

La web permite a los usuarios consultar todos los núcleos de Cercanías y Rodalies a través de su mapa interactivo.

| etiquetas: renfe , web , ubicación , trenes
5 1 0 K 57 actualidad
7 comentarios
5 1 0 K 57 actualidad
el.dani.el #1 el.dani.el
La web en cuestión: tiempo-real.renfe.com
2 K 32
estemenda #6 estemenda *
#1 No sé, lo estoy mirando y me parece que los "trenes en tiempo real" no se mueven de su sitio :-S
Y la "llegada prevista" parecen más bien horas random.
0 K 11
alfre2 #4 alfre2
Anda, pues como la SBB desde hace cuánto? 20 años? xD
0 K 12
estemenda #2 estemenda *
Espero que funcione mejor que lo visto hasta ahora en webs de renfe.
0 K 11
Rudolf_Rocker #7 Rudolf_Rocker
Fíate tú de Renfe. Seguro que te hacen la misma que en la propia estación, cuando se retrasa demasiado, se apagan los paneles para no mostrar el tiempo de espera.
0 K 9
ronko #3 ronko
¿Hay similar para AVE?
0 K 7
#5 cKr1
Pues oye, esas cosas molan.
0 K 7

menéame