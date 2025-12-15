edición general
El remake de Tomb Raider lucha por tener doblaje en español

Amazon ha decidido dejar de lado los doblajes a castellano de los nuevos Tomb Raider, que si que contarán con doblaje en español latino. Por lo visto, al igual que pasó con los juegos de Microsoft, existe una cláusula que exigen firmar para realizar los doblajes en los que los actores y actrices de doblaje deben ceder sus voces para entrenamiento IA (y que luego acabarán sustituidos por sus propias voces clonadas). Hay una recogida de firmas para pedir que lo doblen a castellano, italiano y polaco, donde también se han negado a ceder sus voces.

#12 visk0vitz
#7 Un par de apuntes. Por lo pronto fue exactamente lo que pasó con Doom The Dark Ages. Exigían los derechos de las voces para hacer el entrenamiento IA. Por otro lado, los países que se han quedado sin doblaje, que por otro lado, son países donde los juegos anteriores han tenido un doblaje propio, son aquellos donde el gremio de dobladores se ha negado en redondo a ceder sus voces para entrenar estas IA. En América Latina, que tienen sus doblajes, están encantados con ser ahora el mercado mayoritario de habla hispana, pero la gracia es que Amazon está estrenando animes que doblan ellos adivina con qué.... con IA.
1 K 19
Gry #11 Gry
#10 Na, en cuanto empiecen a entrar en el dominio público archivos sonoros en suficiente calidad y cantidad cogerán las voces de ahí.
0 K 16
#13 visk0vitz
#11 El tema no es que lo hagan,,,, sino que lo hacen legalmente. Si clonan voces sin permiso, es una batalla judicial que tienen perdida. De ahí el interés por hacerse con los derechos.
0 K 7
Dramaba #21 Dramaba
Bueno, ya mandé a pastar el Final Fantasy XVI por no tener nuestro doblaje. Siempre hay otras opciones...
0 K 11
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
Esto nos pasa por tener los mejores actores de doblaje. Se quitan las ganas de hacer las cosas bien.
0 K 11
skaworld #4 skaworld *
#1 #2 Jodo pero es q esto es de traca...

"existe una cláusula que exigen firmar para realizar los doblajes en los que los actores y actrices de doblaje deben ceder sus voces para entrenamiento IA (y que luego acabarán sustituidos por sus propias voces clonadas). "

Amos... o se empieza a legislar en contra de estas cosas o nos vamos al guano, que una cosa es que avance la ia y lo q quieras y otra q te obliguen a ceder tu propiedad (q seria tu voz y entonacion) para explotarla ellos... Y si no se la cedes pos a tomar por culo ya lo hara otro.
5 K 55
#6 Patruclo
#4 Si, si, yo ahi puedo estar de acuerdo, era una queja en general.
Es interesante saber por donde saldra la cosa, si en realidad haces una cesion de la voz y por lo tanto te acaba correspondiendo X por los derechos de la misma, o si sera un pago unico y a correr. La logica apostaria por un canon y asi parece que se esta haciendo con actores y musicos
1 K 27
skaworld #7 skaworld
#6 no se que me da... que no es lo que Amazon habia puesto en el contrato... llamame malpensado pero...
0 K 12
Autarca #19 Autarca
#4 Meneo para que se aprecie un poco mas lo malnacidos que son los corpo
0 K 11
rojo_separatista #22 rojo_separatista
#4, mas que contra eso, se debería aprobar un subsidio de por vida para todos los que tengan un trabajo que vaya a ser automatizado.
0 K 18
#3 Abril_2025
Yo no pago por un juego que tenga voces y no estén en español. Igual que no pago por un juego que no tenga los textos en Español.

Si no lo localizan para España es que no les importan las ventas en España, por lo tanto pagar por el producto es bastante idiota.
0 K 11
Gry #5 Gry
#3 Tranquilo, en cuanto media docena de actores de doblaje pasen por el aro y dejen a Amazon copiar sus voces se acabaron los problemas para tener todo en castellano.
0 K 16
Virusaco #8 Virusaco
#5 A ver si la que dobló a la protagonista en Control cede su voz.

Salu3
0 K 10
Lerena #10 Lerena
#5 No cabe duda que va a acontecer así como dices, pero se presenta un futuro muy distópico. No por las perdidas de empleo en dobladores, o porque el doblaje lo haga una IA, sino porque vamos a tener películas, series y videojuegos donde todas las voces van a ser de esquiroles idiotas integrales que han vendido su alma y la de sus compañeros por un plato de arroz.
0 K 8
#15 pirat
Ya no recuerdo el lema en inglés de una campaña de macmierders que aparecía en la basura que tiraban los guarros en el aparcamiento de mi actividad, pero recuerdo que estaba doblada a muchas lenguas como el árabe, ruso, chino,,, pero no al castellano... con lo inmenso y universal que es y amenazado por el catalán...
0 K 9
#2 Patruclo
Me parece de traca la cantidad de juegos grandes que hay que pasan olimpicamente de localizar al castellano. Ya no te digo doblaje, pero es que ni subtitulos...
0 K 9
DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
#2 El castellano no es un idioma importante, aunque lo hable mucha gente. Piensa en el perfil de esta gente... generalmente pobre por lo que no son buenos clientes.
0 K 8
#16 electroman
#9 Ostias! La tontería del día.
0 K 7
DayOfTheTentacle #17 DayOfTheTentacle
#16 Los videojuegos son caros para mucha gente de latinoamerica. A parte de la cultura del pirateo mucho más aceptada que en otros países.

¿si fuera rentable porqué no hacerlo?
0 K 8
#18 electroman *
#17 Aunque los juegos sean caros, los hispanohablantes somos 600 millones de personas, mientras los que hablan Aleman son 130, te aseguro que en esos 600 millones de personas superan las compras de juegos a esos 130 millones de personas que hablan Alemán, y ya no te quiero contar otros idiomas que lo habían muchísimo menos por muy ricos que sean y que si hay doblaje.
0 K 7
DayOfTheTentacle #20 DayOfTheTentacle
#18 Un videojuego normal vale un salario completo de mucha gente en Venezuela, por ejemplo.

Si no, ¿pq no lo hacen en español?
0 K 8
#14 visk0vitz
Para los que vengan diciendo que no sale rentable doblar un juego.... estamos hablando de un triple A, que en España puede rondar los 30.000 euskos doblarlo en un estudio profesional con intérpretes profesionales. El juego saldrá a una media de 60 pavos.... solo tienen que vender en España 500 juegos de lanzamiento para justificar su localización. A ver, esto es por lo que es, y nos tenemos que hacer a la idea que o empezamos a legislar como hacen otros países para que todo producto que quiera vender aquí tiene que hacerlo localizado en destino, o acabará siendo todo IA. Con o sin voces que ya conocemos.
0 K 7

