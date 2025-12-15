El remake de Tomb Raider lucha por tener doblaje en español

Amazon ha decidido dejar de lado los doblajes a castellano de los nuevos Tomb Raider, que si que contarán con doblaje en español latino. Por lo visto, al igual que pasó con los juegos de Microsoft, existe una cláusula que exigen firmar para realizar los doblajes en los que los actores y actrices de doblaje deben ceder sus voces para entrenamiento IA (y que luego acabarán sustituidos por sus propias voces clonadas). Hay una recogida de firmas para pedir que lo doblen a castellano, italiano y polaco, donde también se han negado a ceder sus voces.