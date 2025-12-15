El remake de Tomb Raider lucha por tener doblaje en español

Amazon ha decidido dejar de lado los doblajes a castellano de los nuevos Tomb Raider, que si que contarán con doblaje en español latino. Por lo visto, al igual que pasó con los juegos de Microsoft, existe una cláusula que exigen firmar para realizar los doblajes en los que los actores y actrices de doblaje deben ceder sus voces para entrenamiento IA (y que luego acabarán sustituidos por sus propias voces clonadas). Hay una recogida de firmas para pedir que lo doblen a castellano, italiano y polaco, donde también se han negado a ceder sus voces.
"existe una cláusula que exigen firmar para realizar los doblajes en los que los actores y actrices de doblaje deben ceder sus voces para entrenamiento IA (y que luego acabarán sustituidos por sus propias voces clonadas). "
Amos... o se empieza a legislar en contra de estas cosas o nos vamos al guano, que una cosa es que avance la ia y lo q quieras y otra q te obliguen a ceder tu propiedad (q seria tu voz y entonacion) para explotarla ellos... Y si no se la cedes pos a tomar por culo ya lo hara otro.
Es interesante saber por donde saldra la cosa, si en realidad haces una cesion de la voz y por lo tanto te acaba correspondiendo X por los derechos de la misma, o si sera un pago unico y a correr. La logica apostaria por un canon y asi parece que se esta haciendo con actores y musicos
Si no lo localizan para España es que no les importan las ventas en España, por lo tanto pagar por el producto es bastante idiota.
Salu3
¿si fuera rentable porqué no hacerlo?
Si no, ¿pq no lo hacen en español?