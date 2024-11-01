Reino Unido exigirá a los refugiados pasar 20 años en el país para poder solicitar la residencia permanente

El gobierno laborista de Keir Starmer va a presentar hoy ante el Parlamento británico su nueva política de inmigración, que pretende reducir el número de personas que llegan a través del Canal de la Mancha. La ministra del Interior Shabana Mahmood, hija de inmigrantes, defendía su ley anoche en Sky News.
| etiquetas: reino unido , refugiados , residencia permanente
Pues a ver, maldito hijo de puta, a lo mejor si no lo tratases como un infraser, que es lo que eres tú, se adaptaría más fácil.
¡Oh, dios mío! ¡Pero qué clase de nancis estamos incubando en occidente!
Gente que no puede rehacer su vida porque cualquier día coge un neonazi que se cree que tiene algún derecho divino por haber nacido en un punto del planeta específico y lo tira a un sitio del que huyó.
Allí entienden el problema y buscan soluciones a largo plazo, en vez de hacer el chorra en Radio 3 o abrirse Tik Toks
El sistema de asilo del Reino Unido ha suscitado la polémica en los últimos meses después de que un solicitante de asilo etíope fuese acusado de agredir sexualmente a una menor mientras estaba alojado en un hotel sufragado por el Gobierno británico"
A ver si lo que ocurre es que se está produciendo una campaña de propaganda y agitación aprobechando ciertos casos que no repesentan a la generalidad del colectivo...