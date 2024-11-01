edición general
Reino Unido exigirá a los refugiados pasar 20 años en el país para poder solicitar la residencia permanente

Reino Unido exigirá a los refugiados pasar 20 años en el país para poder solicitar la residencia permanente

El gobierno laborista de Keir Starmer va a presentar hoy ante el Parlamento británico su nueva política de inmigración, que pretende reducir el número de personas que llegan a través del Canal de la Mancha. La ministra del Interior Shabana Mahmood, hija de inmigrantes, defendía su ley anoche en Sky News.

themarquesito #1 themarquesito
No la nacionalidad, sino la residencia permanente. Sospecho que la concesión de la nacionalidad directamente ni se la plantean.
Andreham #3 Andreham
Infraseres de mierda como ciertos usuarios que entienden que un refugiado es un potencial enemigo y no una persona que está huyendo de una tragedia. Y en lugar de ayudarle y permitirle adaptarse, le ponen trabas y le consideran un problema porque "no se adapta".

Pues a ver, maldito hijo de puta, a lo mejor si no lo tratases como un infraser, que es lo que eres tú, se adaptaría más fácil.
denocinha #5 denocinha
#3 Les hemos fallado
AntiTankie #6 AntiTankie
#3 para llegar al RU se necesita cruzar toda europa , la mayoría vienen de África y Asia , es claro que piden refugio en el RU por que en otros paises seguros no les dan ni la mitad
Golan_Trevize #7 Golan_Trevize
Van a revocar el asilo a los ciudadanos extranjeros que infrinjan la ley.

¡Oh, dios mío! ¡Pero qué clase de nancis estamos incubando en occidente!
Andreham #9 Andreham
#7 Van a exigir exclusivamente a seres humanos que no han salido del coño de su madre en las islas, algo que no eligen, que estén 20 años sin cascarles ni una multa (cosa que es imposible) bajo la amenaza de expulsión.

Gente que no puede rehacer su vida porque cualquier día coge un neonazi que se cree que tiene algún derecho divino por haber nacido en un punto del planeta específico y lo tira a un sitio del que huyó.
alcama #2 alcama
Allí los laboristas no son gilipollas como lo son aqui en España.
Allí entienden el problema y buscan soluciones a largo plazo, en vez de hacer el chorra en Radio 3 o abrirse Tik Toks
Iori #4 Iori
#2 Me gustaría que me explicases bien lentito cómo esta medida frena a Gladys y su maleta saliendo de Barajas.
fofito #8 fofito
#2 "La inmigración ilegal está creando división en nuestro país, veo que está polarizando a las comunidades, dividiendo a las personas y alejándolas unas de otras. No quiero quedarme al margen y ver cómo eso sucede. Lo que está pasando con nuestro sistema de inmigración ilegal es que no funciona", agregó.

El sistema de asilo del Reino Unido ha suscitado la polémica en los últimos meses después de que un solicitante de asilo etíope fuese acusado de agredir sexualmente a una menor mientras estaba alojado en un hotel sufragado por el Gobierno británico"


A ver si lo que ocurre es que se está produciendo una campaña de propaganda y agitación aprobechando ciertos casos que no repesentan a la generalidad del colectivo...
