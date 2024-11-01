Reino Unido: Enfermera volverá al trabajo tras ganar al sistema de salud (NHS) por llamar "Sr." a un paciente pedófilo [Eng]

Jennifer Melle, de 41 años, fue expulsada del Hospital St Helier en Carshalton, Surrey, después de que un delincuente sexual transgénero con barba de 1,83 metros se opusiera a que lo llamaran "Sr." “Si bien estoy contenta de volver a trabajar, debo ser honesta: esto no ha terminado. Durante casi un año me suspendieron simplemente por decir la verdad: que sufrí abusos raciales y amenazas físicas tras usar un lenguaje biológicamente correcto para referirme a un paciente masculino. Me trataron como a una delincuente".