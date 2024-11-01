edición general
Reino Unido: Enfermera volverá al trabajo tras ganar al sistema de salud (NHS) por llamar "Sr." a un paciente pedófilo [Eng]

Jennifer Melle, de 41 años, fue expulsada del Hospital St Helier en Carshalton, Surrey, después de que un delincuente sexual transgénero con barba de 1,83 metros se opusiera a que lo llamaran "Sr." “Si bien estoy contenta de volver a trabajar, debo ser honesta: esto no ha terminado. Durante casi un año me suspendieron simplemente por decir la verdad: que sufrí abusos raciales y amenazas físicas tras usar un lenguaje biológicamente correcto para referirme a un paciente masculino. Me trataron como a una delincuente".

Veelicus #2 Veelicus
Un poco de sentido comun.
mono #5 mono
#2 El sentido común lo debería tener el legislador que redacta las leyes
#1 Cuchifrito
Vaya barba más larga.
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
"Un poco" sensacionalista el titular, porque la pedofilia del sujeto es bastante irrelevante para la noticia. El quid es su transexualidad.
qwertyTarantino #4 qwertyTarantino
Seguro seguro seguro que utiliza un pronombre específico para las personas intersexuales y que lo utiliza independientemente de la voluntad de las personas intersex porque su cruzada es por respetar al pie de la letra la biología y la lengua.

Seguro.
