Reino Unido autoriza las operaciones de EEUU contra Irán desde las bases británicas como Diego García en el Pacífico

El primer ministro británico, Keir Starmer, confirmó este viernes que el acuerdo suscrito entre el Reino Unido y Estados Unidos para utilizar bases británicas en el marco del conflicto en Oriente Medio «incluye operaciones defensivas estadounidenses para degradar los emplazamientos y las capacidades de misiles que se utilizan para atacar buques en el estrecho de Ormuz». Londres defiende el movimiento escudándose en la «autodefensa colectiva de la región» y, de acuerdo con el diario británico ‘The Times’.