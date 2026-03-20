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Reino Unido autoriza las operaciones de EEUU contra Irán desde las bases británicas como Diego García en el Pacífico

Reino Unido autoriza las operaciones de EEUU contra Irán desde las bases británicas como Diego García en el Pacífico

El primer ministro británico, Keir Starmer, confirmó este viernes que el acuerdo suscrito entre el Reino Unido y Estados Unidos para utilizar bases británicas en el marco del conflicto en Oriente Medio «incluye operaciones defensivas estadounidenses para degradar los emplazamientos y las capacidades de misiles que se utilizan para atacar buques en el estrecho de Ormuz». Londres defiende el movimiento escudándose en la «autodefensa colectiva de la región» y, de acuerdo con el diario británico ‘The Times’.

| etiquetas: geoestrategia , guerra , militar , información , aliados
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9 comentarios
9 1 0 K 124 actualidad
ehizabai #1 ehizabai *
Rule, Britannia! Britannia rules the waves,
Britons never, never, never will be slaves...

Qué mal ha envejecido la canción esa.
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#3 surco
#1 Bueno, siempre han sido un poco así....eso sí, en lo que realmente son buenos, pero muy muy buenos, mejores incluso que haciendo máquinas de vapor es en reescribir la historia.
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ContinuumST #5 ContinuumST
En el Índico. No en el Pacífico.
3 K 55
#2 NoMeVeas *
Que vueltas da la vida, pareciese que la colonia es Reino Unido y la Metrópolis es USA, ¿o es Israel?.

Lógicamente me esperaba que los ingleses mintiesen, siempre lo hacen, siempre te la meten doblada. Los mayores psicópatas de este siglo, el anterior y el anterior a ese, no van a dejar de psicopetear de la noche a la mañana, menos lo van a hacer si se creen que tienen el poder para salirse con la suya siempre. Reino Unido, junto USA e ISrael, son los enemigos de la civilización y la paz.
1 K 21
josde #7 josde
Nada nuevo, hay que recordar que todos los ladrones, rameras y desertores ingleses fueron los que formaron EE.UU. los tataranietos de esos son los actuales yanquis, que llevan sangre inglesa. son iguales.
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Thirsty #9 Thirsty
#7 Si, si, todos descendientes de Adán y Eva, claro, claro !
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#8 Queiron
xD xD xD xD Qué paliza les tiene que estar dando Irán para que tengan que usar la Diego Garcia. Eso son tres días en barco, un día para municionarse y repostar y otros tres días de regreso con el consecuente gasto para volver al frente y la reserva para regresar a la Diego Garcia cada vez que estén por quedarse sin munición y sin combustible. Impresionante.
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oceanon3d #4 oceanon3d *
Cuando un bombazo los reviente en Londres en un tren cualquiera que no pregunten mucho por los motivos.
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menéame