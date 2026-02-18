El gobierno británico ha amenazado a los chagosianos con penas de tres años de cárcel si no abandonan las islas Chagos (ING)

Un grupo de chagosianos que regresó a las islas para protestar contra el acuerdo de Keir Starmer que cede la soberanía a Mauricio recibió una orden de desalojo con amenaza de hasta tres años de prisión. Liderados por Misley Mandarin, denuncian una “segunda expulsión” y defienden su derecho a permanecer en su tierra natal. El Gobierno británico calificó la acción de ilegal e insegura. Nigel Farage pidió que se anulara la orden de desalojo y añadió: “El pueblo chagosiano merece su derecho a la autodeterminación”.