El gobierno británico ha amenazado a los chagosianos con penas de tres años de cárcel si no abandonan las islas Chagos (ING)

Un grupo de chagosianos que regresó a las islas para protestar contra el acuerdo de Keir Starmer que cede la soberanía a Mauricio recibió una orden de desalojo con amenaza de hasta tres años de prisión. Liderados por Misley Mandarin, denuncian una “segunda expulsión” y defienden su derecho a permanecer en su tierra natal. El Gobierno británico calificó la acción de ilegal e insegura. Nigel Farage pidió que se anulara la orden de desalojo y añadió: “El pueblo chagosiano merece su derecho a la autodeterminación”.

Vergonzoso. Les expulsan de sus tierras entre 1967 y 1973 para construir la base militar conjunta entre el Reino Unido y Estados Unidos en la isla de Diego Garcia. No les concede la ciudadanía británica hasta 2002. Luego UK le da el territorio a Mauricio y le alquila la base por 30.000 millones de libras durante los próximos 99 años. Y ahora amenazas a los chagosianos por intentar volver a sus tierras. Colonialismo puro y duro.
