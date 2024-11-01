Reino Unido asegura que el Tratado de Gibraltar se publicará "muy pronto"

El secretario de Estado británico para las relaciones con la Unión Europea, Nick Thomas-Symonds, ha asegurado este jueves que el acuerdo alcanzado entre Londres y Bruselas sobre Gibraltar, que ha calificado de "pragmático", se publicará "muy pronto". "Estamos llegando al momento en el que el tratado se va a publicar muy pronto y por lo tanto todos van a poder ver sus detalles", ha replicado Thomas-Symonds al ser preguntado por algunos de los aspectos específicos del acuerdo y cuándo podría ser ratificado por el Parlamento británico
Lo he mencionado a voleo, pero, oye... tiene su lógica, ¿no...? Si viene el ejército marroquí, el ejército británico también intervendría, y en teoría se pondría al lado del español...
Pero no es así, cuando pasó lo de Gibraltar español salió toda la izquierda en masa a llamar fascista a alguien por reclamar un territorio que nos pertenece de facto.