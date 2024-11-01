edición general
3 meneos
19 clics

Reino Unido asegura que el Tratado de Gibraltar se publicará "muy pronto"

El secretario de Estado británico para las relaciones con la Unión Europea, Nick Thomas-Symonds, ha asegurado este jueves que el acuerdo alcanzado entre Londres y Bruselas sobre Gibraltar, que ha calificado de "pragmático", se publicará "muy pronto". "Estamos llegando al momento en el que el tratado se va a publicar muy pronto y por lo tanto todos van a poder ver sus detalles", ha replicado Thomas-Symonds al ser preguntado por algunos de los aspectos específicos del acuerdo y cuándo podría ser ratificado por el Parlamento británico

| etiquetas: reino unido , tratado de gibraltar , campo de gibraltar
2 1 1 K 22 actualidad
8 comentarios
2 1 1 K 22 actualidad
tul #1 tul
toca otra bajada de pantalones españolos y muy españolos
2 K 52
emmett_brown #3 emmett_brown
#1 Muy spagnolos. Mitad español...
0 K 11
#6 lameth
#1 Pues con lo que ha pasado en los ultimos 10 años, me da que es al reves.
0 K 10
Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
#_1 gobierno más débil que este no van a pillar.
1 K 27
SerVicius #2 SerVicius
Que no panda el cunico, Ortega Smith esta en las negociaciones para proteger los intereses de España.
1 K 17
Fantasma_Opera #4 Fantasma_Opera
A lo mejor es una consecuencia diplomática secreta para impedir que España sea invadida militarmente por Marruecos.

Lo he mencionado a voleo, pero, oye... tiene su lógica, ¿no...? Si viene el ejército marroquí, el ejército británico también intervendría, y en teoría se pondría al lado del español...
0 K 9
#7 Selection
Si aún la ciudadanía estuviera claramente presionando al poder político para que reclame Gibraltar, aún te lo compraría.

Pero no es así, cuando pasó lo de Gibraltar español salió toda la izquierda en masa a llamar fascista a alguien por reclamar un territorio que nos pertenece de facto.
0 K 7
ElBeaver #8 ElBeaver
Creo que es más bien al revés. La frontera de Gibraltar se mueve al aeropuerto y está controlada por europa
0 K 7

menéame