Reino Unido asegura que el Tratado de Gibraltar se publicará "muy pronto"

El secretario de Estado británico para las relaciones con la Unión Europea, Nick Thomas-Symonds, ha asegurado este jueves que el acuerdo alcanzado entre Londres y Bruselas sobre Gibraltar, que ha calificado de "pragmático", se publicará "muy pronto". "Estamos llegando al momento en el que el tratado se va a publicar muy pronto y por lo tanto todos van a poder ver sus detalles", ha replicado Thomas-Symonds al ser preguntado por algunos de los aspectos específicos del acuerdo y cuándo podría ser ratificado por el Parlamento británico