Reino Unido asegura haber creado una tecnología que permite sustituir el diésel por agua de mar

¿Y si el combustible de un ferry saliera directamente del mar que lo rodea? Eso es, en esencia, lo que persigue un nuevo demostrador tecnológico en Reino Unido. Investigadores de la Brunel University London, junto con la empresa Genuine H2, han puesto en marcha GH2DEM, el primer sistema que produce hidrógeno a bordo a partir de agua de mar y lo quema en motores en lugar de diésel, con emisiones directas de CO₂ prácticamente nulas.

reivaj01 #6 reivaj01
Yo no me lo creo. Seguro que le ponen microchises o provoca autismo en los pasajeros.
Si al menos llevase grafeno...
#4 Cuchifrito
Voto sensacionalista por no perder tiempo en ver si es bulo también.
#2 Review
Un motor de agua que además la purifica? No se Rick, me suena demasiado bonito como para ser verdad
#8 TusT
Termodinamiqué?
rmdf #7 rmdf
El famoso motor de agua cuya patente compraron los jeques en los años 80 para meterla en un cajón. El primer bulo de la historia.
#5 Pitchford
En realidad sustituirla el diesel por hidrógeno, generado a partir de agua de mar (sería la novedad), en principio en la costa, con electricidad de la red y/o renovable local.
aupaatu #1 aupaatu *
El profesor Xinyan Wang, responsable del proyecto ..... Británico.
Este seguro que no es emigrante ....sin papeles.
#11 Tailgunner
#1 porque de todos es sabido que es imposible llamarse Xinyan Wang y haber nacido en UK o que le hayan concedido nacionalidad británica, verdad? :popcorn:
ombresaco #12 ombresaco
#10 Todo es cuestión de echar números... Pero la eficiencia no es lo único, la contaminación (tanto el CO2 a la atmósfera como la salmuera que producirá tener una desalinizadora en el barco) y el peso de las baterías son otros elementos a considerar
ombresaco #9 ombresaco
Con electricidad (supongo que placas solares) y baterías, coge agua del mar, para separar H2 y O2 por electrólisis.
Después quemamos ese H2 en un motor.

Supongo que el barco irá dejando una estela de salmuera

Tengo entendido que la eficiencia energética de ese proceso es bastante poca. Habrá que ver si merece la pena, frente a baterías y motores eléctricos.
#10 Tronchador.
#9 Sería más eficiente usar esa energía para impulsar un motor eléctrico auxiliar que aumentase el par del motor diesel y disminuir la quema de combustible.
taSanás #3 taSanás
Quién es ese señor Reino Unido?
