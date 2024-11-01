Reino Unido asegura haber creado una tecnología que permite sustituir el diésel por agua de mar

¿Y si el combustible de un ferry saliera directamente del mar que lo rodea? Eso es, en esencia, lo que persigue un nuevo demostrador tecnológico en Reino Unido. Investigadores de la Brunel University London, junto con la empresa Genuine H2, han puesto en marcha GH2DEM, el primer sistema que produce hidrógeno a bordo a partir de agua de mar y lo quema en motores en lugar de diésel, con emisiones directas de CO₂ prácticamente nulas.
| etiquetas: gh2dem , hidrógeno , agua de mar , alternativa diesel
Si al menos llevase grafeno...
Este seguro que no es emigrante ....sin papeles.
Después quemamos ese H2 en un motor.
Supongo que el barco irá dejando una estela de salmuera
Tengo entendido que la eficiencia energética de ese proceso es bastante poca. Habrá que ver si merece la pena, frente a baterías y motores eléctricos.