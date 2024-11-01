Reino Unido asegura haber creado una tecnología que permite sustituir el diésel por agua de mar

¿Y si el combustible de un ferry saliera directamente del mar que lo rodea? Eso es, en esencia, lo que persigue un nuevo demostrador tecnológico en Reino Unido. Investigadores de la Brunel University London, junto con la empresa Genuine H2, han puesto en marcha GH2DEM, el primer sistema que produce hidrógeno a bordo a partir de agua de mar y lo quema en motores en lugar de diésel, con emisiones directas de CO₂ prácticamente nulas.