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Por qué el regreso del lince ibérico puede ser la clave para recuperar los ecosistemas mediterráneos
La reintroducción del felino genera una cascada ecológica: controla a otros depredadores, beneficia a las presas y mejora la salud ambiental, según investigaciones realizadas en la península ibérica
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:
lince ibérico
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equilibrio ecológico
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#3
Casiopeo
Pues algo parecido pasa con el lobo.
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#1
cenutrios_unidos
También es clave para asfaltar nuestras carreteras.
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#2
Sacapuntas
Y para que los cazadores aprendan a no equivocarse de presa.
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#4
nitonito
ju... lo de que "beneficia a las presas" no lo veo yo claro
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#5
Glidingdemon
#4
no lo ves claro porque no te has parado a pensarlo o no sabes que los primeros que caen en sus fauces son los débiles y los enfermos, lo cual hace mejorar genéticamente a sus presas, pero eso pasa con todos los depredadores y presas, solo hay que ver cómo se vota y la de subnormales que hay votando al PP y vox.
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#7
nitonito
#5
#6
Entiendo perfectamente vuestro punto. Si entendemos "presas" como un concepto general tenéis toda la razón. Pero si nos vamos al particular ya no tanto.
{modo friki ON} Yéndonos a conceptos de programación informática, podemos entender presa como una clase,con lo cual estamos en el caso que me comentáis, o como una instancia de esa clase u objeto, con lo cual estamos en mi caso {modo friki OFF}
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#6
Casiopeo
#4
¿te has leido el articulo? creo que lo explica. ten en cuenta que si un lince elimina a dos o tres zorros o meloncillos, no puede cazar tanto como a los que ha eliminado.
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{modo friki ON} Yéndonos a conceptos de programación informática, podemos entender presa como una clase,con lo cual estamos en el caso que me comentáis, o como una instancia de esa clase u objeto, con lo cual estamos en mi caso {modo friki OFF}