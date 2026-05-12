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Por qué el regreso del lince ibérico puede ser la clave para recuperar los ecosistemas mediterráneos

Por qué el regreso del lince ibérico puede ser la clave para recuperar los ecosistemas mediterráneos

La reintroducción del felino genera una cascada ecológica: controla a otros depredadores, beneficia a las presas y mejora la salud ambiental, según investigaciones realizadas en la península ibérica

| etiquetas: lince ibérico , equilibrio ecológico
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7 comentarios
5 2 0 K 5 MAmbiente
Casiopeo #3 Casiopeo
Pues algo parecido pasa con el lobo.
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cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
También es clave para asfaltar nuestras carreteras.
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#2 Sacapuntas
Y para que los cazadores aprendan a no equivocarse de presa.
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#4 nitonito
ju... lo de que "beneficia a las presas" no lo veo yo claro :-S
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Glidingdemon #5 Glidingdemon
#4 no lo ves claro porque no te has parado a pensarlo o no sabes que los primeros que caen en sus fauces son los débiles y los enfermos, lo cual hace mejorar genéticamente a sus presas, pero eso pasa con todos los depredadores y presas, solo hay que ver cómo se vota y la de subnormales que hay votando al PP y vox. xD xD xD xD
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#7 nitonito
#5 #6 Entiendo perfectamente vuestro punto. Si entendemos "presas" como un concepto general tenéis toda la razón. Pero si nos vamos al particular ya no tanto.
{modo friki ON} Yéndonos a conceptos de programación informática, podemos entender presa como una clase,con lo cual estamos en el caso que me comentáis, o como una instancia de esa clase u objeto, con lo cual estamos en mi caso {modo friki OFF} :foreveralone:
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Casiopeo #6 Casiopeo
#4 ¿te has leido el articulo? creo que lo explica. ten en cuenta que si un lince elimina a dos o tres zorros o meloncillos, no puede cazar tanto como a los que ha eliminado.
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menéame