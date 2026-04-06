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Registrado un temblor de magnitud 1,7 con epicentro en Santiago
Según los datos del IGN, el temblor ha tenido lugar sobre las 6.42 horas de la mañana de este lunes, con epicentro en la capital gallega, a una profundidad de 18 kilómetros.
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#2
eltxoa
1,7 ?
se ha debido caer una almohada al suelo.
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#1
Leclercia_adecarboxylata
Pobre Santiago, no hay que señalar, estará suelto y ya está.
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se ha debido caer una almohada al suelo.