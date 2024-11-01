edición general
11 meneos
48 clics

El régimen de Ayuso salta por los aires

La política madrileña atraviesa uno de esos momentos en los que las lealtades personales, los experimentos ideológicos y la aritmética institucional chocan con la cruda realidad del poder.La crisis en el Gobierno de Madrid desatada tras la salida de tres diputados del PP y varios altos cargos de Educación no es solo un ajuste de cuentas interno:es el síntoma de un proyecto fallido que deja tocada la estrategia educativa de Ayuso. El liderazgo carismático de Ayuso,eficaz en campañas y confrontaciones nacionales, encuentra límites en la gestión

| etiquetas: régimen , ayuso , educación
9 2 5 K 87 actualidad
6 comentarios
9 2 5 K 87 actualidad
cosmonauta #1 cosmonauta
Y que hará el ayusito entoces?
1 K 36
Pertinax #3 Pertinax
#1 Otro sub restringido.
2 K 49
Cehona #5 Cehona
El título refleja totalmente a Ayuso.
La nueva Consejera de Educación, es una gran defensora del Franquismo.
www.elplural.com/politica/dos-alcaldes-pp-ayuso-homenajean-franco-plen
1 K 21
EvilPreacher #6 EvilPreacher
«El liderazgo carismático de Ayuso,eficaz en campañas y confrontaciones nacionales, encuentra límites en la gestión» xD Forma larga de decir «Seremos fascistas, pero [no] sabemos gorbernar».
1 K 19
#4 capitan.meneito
#0 Siento votar irrelevante, pero estoy hasta los guebos de esta señora.
1 K 14
AlienRoja #2 AlienRoja
#0 No caerá esa breva
0 K 9

menéame