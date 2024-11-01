El régimen de Ayuso salta por los aires

La política madrileña atraviesa uno de esos momentos en los que las lealtades personales, los experimentos ideológicos y la aritmética institucional chocan con la cruda realidad del poder.La crisis en el Gobierno de Madrid desatada tras la salida de tres diputados del PP y varios altos cargos de Educación no es solo un ajuste de cuentas interno:es el síntoma de un proyecto fallido que deja tocada la estrategia educativa de Ayuso. El liderazgo carismático de Ayuso,eficaz en campañas y confrontaciones nacionales, encuentra límites en la gestión