REE pedirá a la industria poder desconectar el doble de demanda para evitar apagones

La subasta del SRAD se celebrará el 28 de noviembre para 2.339 MW frente a los 1.148 MW del año anterior. Red Eléctrica incrementa su protección contra los apagones. El operador del sistema ha puesto en marcha el nuevo marco operativo del llamado Servicio de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD), conocido como la interrumpibilidad para la gran industria electrointensiva del país. El nuevo SRAD responde de manera directa a las conclusiones preliminares del informe factual de ENTSO-E sobre aquel incidente, que subrayó la necesidad de contar con m
