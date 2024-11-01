Las redes recuerdan la 'machistada' del diputado de Vox que será nuevo consejero de Agricultura de Extremadura: "Hasta una señora de letras lo entiende"

Hoy se ha conocido que el diputado de Vox Juan José García será el nuevo consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Rural de Extremadura, gracias al Partido Popular. Bueno, pues no hemos tardado mucho en conocer el talante del ultraderechista. Atención a las declaraciones que han recuperado en las redes sociales. Una machistada de las que hacen época.
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Si tu intención es hacer un comentario machista no vas a especificar que la señora es "de letras", no tiene sentido a no ser que lo que estés criticando sea el hecho de que es "de letras".
Luego que la polarización son los otros.