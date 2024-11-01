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Las redes recuerdan la 'machistada' del diputado de Vox que será nuevo consejero de Agricultura de Extremadura: "Hasta una señora de letras lo entiende"

Hoy se ha conocido que el diputado de Vox Juan José García será el nuevo consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Rural de Extremadura, gracias al Partido Popular. Bueno, pues no hemos tardado mucho en conocer el talante del ultraderechista. Atención a las declaraciones que han recuperado en las redes sociales. Una machistada de las que hacen época.

| etiquetas: humor , vox , extremadura , machismo
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7 comentarios
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juancarlosonetti #5 juancarlosonetti *
#3 Es obvio que dice "señora de letras" porque está refiriéndose a una persona en concreto, de ahí que el panfleto haya recortado diez segundos de la intervención para que no se vea el contexto.

Si tu intención es hacer un comentario machista no vas a especificar que la señora es "de letras", no tiene sentido a no ser que lo que estés criticando sea el hecho de que es "de letras".
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juancarlosonetti #1 juancarlosonetti *
No sé quién es este tipo y me da un poco igual, pero vaya demagogia, es obvio que se está metiendo con las humanidades, no con las mujeres. Menudo panfleto.
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#3 no_soy_un_bot
#1 Si se metiese con las humanidades no habría dicho "señora"... tu blanquea a los fascistas que luego ya te lo agradecerán.
3 K 34
#4 Tensk
#1 Es el victimismo que nos rodea. ¿Que el tío dice algo que en esa posición no debería? sí, pero eso no es una "machistada" como bien dices.

Luego que la polarización son los otros.
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Kantinero #7 Kantinero
Me parece bien , la agricultura es muy dada a Vox, lo pueden hacer también ministro de caza y toros
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Garbns #6 Garbns
Público y "las redes"...
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Lamantua #2 Lamantua
Otro millón más de Votoborreg@s.
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menéame