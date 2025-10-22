edición general
Redes eléctricas y vivienda: sin inversión no habrá futuro energético ni social

Más del 80% de los nudos de distribución están colapsados, y cada año se rechazan miles de solicitudes de conexión tanto industriales como residenciales. España se enfrenta a un momento decisivo para su futuro energético, industrial y social. La electrificación del país no es solo un desafío tecnológico, es la condición necesaria para poder construir viviendas, atraer industrias y sostener el bienestar de los ciudadanos. Sin redes eléctricas modernas y suficientes, no habrá fábricas, ni cargadores eléctricos y tampoco habrá nuevas viviendas

alcama #2 alcama
Menos mal que vamos como un cohete alimentado por chistorras
#4 doppel
hay que recaudar expropiar el salario completo
Dasmandr #3 Dasmandr
¡Electrificación y soviets! :troll:
