Bruselas insta a los Estados miembros a reducir la fiscalidad energética a la industria y reforzar las redes eléctricas

La Comisión Europea ha pedido a los Estados miembros que utilicen con urgencia todos los instrumentos a su alcance para reducir los costes energéticos, impulsar la descarbonización industrial y reforzar las infraestructuras energéticas nacionales y transfronterizas.

Asimismo, la institución ha instado a los Estados miembros a maximizar el uso de los Fondos de Cohesión para invertir en redes eléctricas y en capacidad de almacenamiento. Los gobiernos podrán presentar programas revisados antes de final de año y contarán con la asistencia técnica