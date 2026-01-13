edición general
La red social X recupera la normalidad tras una caída de una hora en varios países

La antigua Twitter, propiedad de Elon Musk, registró problemas sobre las 15:00 según Down Detector Los problemas se han registrado en Estados Unidos, España, Francia e Italia y se han solucionado una hora después

rogerius #1 rogerius
Lo de recuperar la normalidad es irónico ¿a que sí? :troll:
#2 tropezon
#1 a su "normalidad", claro :troll:
Spirito #3 Spirito
#1 La pregunta ofende. ¬¬
SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones
Pobre gente, 2 horas sin poder demostrar su odio hacia nadie.
eltxoa #4 eltxoa
A Irán se les ha ido la mano cortando el X :troll:
