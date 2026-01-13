·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8441
clics
13 años después de la muerte de Aaron Swartz
6104
clics
Las dos Españas separadas por un tabique de pan mascado
6480
clics
Empotra su camión contra la furgoneta de los ladrones que le estaban robando en el área de descanso
6822
clics
"Nací muerto. Me falta casi todo el cerebro, pero no dejo de luchar"
4236
clics
El derecho fundamental a la igualdad, marca Hacendado
más votadas
590
Tres carros de combate israelíes abren fuego contra una patrulla de cascos azules españoles en el Líbano
454
Extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales
438
Sumar y Podemos tumbarán el decreto de ayudas para los caseros de Moncloa: "Regalar dinero público a los rentistas es un error"
311
Tres años de investigación para poner a Julio Iglesias en este titular
319
‘Los surcos del azar’ de Paco Roca llega a los 100.000 ejemplares vendidos
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
1
clics
La red social X recupera la normalidad tras una caída de una hora en varios países
La antigua Twitter, propiedad de Elon Musk, registró problemas sobre las 15:00 según Down Detector Los problemas se han registrado en Estados Unidos, España, Francia e Italia y se han solucionado una hora después
|
etiquetas
:
x
,
twitter
,
caida
2
0
1
K
28
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
1
K
28
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
rogerius
Lo de recuperar la
normalidad
es irónico ¿a que sí?
1
K
34
#2
tropezon
#1
a su "normalidad", claro
0
K
16
#3
Spirito
#1
La pregunta ofende.
0
K
9
#5
SeñorPresunciones
Pobre gente, 2 horas sin poder demostrar su odio hacia nadie.
0
K
12
#4
eltxoa
A Irán se les ha ido la mano cortando el X
0
K
10
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente